أخبار ريال مدريد: زيدان يهاجم بيريز، وخلاف بين كونتي والإدارة حول مبابي وهالاند

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 31 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبط العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 31 مايو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 31 مايو 2021:

زيدان يفتح النار على بيريز

وجّه زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، رسالة إلى جماهير النادي الملكي عبر صحيفة "آس" الإسبانية يكشف عن سبب قراره بالرحيل.

وقال مدرب لوس بلانكوس السابق إن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، لم يمنحه الثقة للاستمرار في النادي وكشف أنه السبب وراء قراره بالاستقالة.

ويمكن مراجعة نص رسالة زيدان كاملة من هنا

خلاف بين بيريز وكونتي حول مبابي وهالاند

دخل فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في خلاف مع المرشح المحتمل لقيادة الفريق أنطونيو كونتي بسبب إرلينج هالاند، هداف بوروسيا دورتموند، ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وبحسب "دافينسا سينترال" فإن بيريز يرغب في التعاقد مع مبابي بأسرع وقت ممكن، بينما يرى كونتي أنّ هالاند له الأولوية.

وسوف يحاول الملكي جلب الثنائي لكن من الصعب التعاقد معهما سويًا في سوق انتقالات واحد.

مانشستر سيتي يرغب في ضم راموس

كشفت تقارير صحفية أنّ مانشستر سيتي تقدّم بعرض لسيرخيو راموس للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء عقده مع الملكي.

راموس أصبح حرًا بعد انتهاء عقده بالأمس رفقة ريال مدريد دون الحصول على أي عرض بالتمديد.

هازارد يرفض الرحيل عن ريال مدريد

نفى إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، شائعات رحيله عن صفوف النادي الملكي مؤكدًا رغبته في التحسن بدنيًا والعودة في الموسم المقبل لصفوف الفريق.

وأكد اللاعب أنّه لم يتعاف بصورة كاملة من الإصابة لكنّه مستعد للمشاركة في بطولة أمم أوروبا المقبلة يورو 2020

ريال مدريد يحدد سعر أوديجارد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أنّ آرسنال يرغب في الحصول على خدمات مارتن أوديجارد من ريال مدريد بصورة نهائية.

ويوافق النادي الملكي على بيع اللاعب ولكن مقابل الحصول على 60 مليون يورو خلال الصيف الجاري.