تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 10 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 10 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 10 مايو 2021:

كشفت تقارير صحفية، أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، حدد الأسماء التي يرغب في بيعها للموافقة على العمل في يوفنتوس.

وقد يرحل فويتشيك شتشيسني إلى آرسنال ويغادر ميريح ديميرال وأليكس ساندرو وكذلك آرون رامسي.

والمفاجأة أنّ زيدان لا يمانع رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف النادي في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بإعادته إلى الدوري الإنجليزي.

أوضحت تقارير صحفية أنّ ريال مدريد دخل في مفاوضات مع توتنهام لأجل التعاقد مع سيرج أورييه خلال الصيف المقبل.

توتنهام مستعد لبيع اللاعب مقابل 12 مليون يورو كما أنّ باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد معه.

ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ ريال مدريد جدد اهتمامه بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أنّ النادي الملكي سوف يدفع 70 مليون يورو لأجل الحصول على الموهبة الأرجنتينية.

جدير بالذكر أنّ برشلونة تفاوض لأجل التعاقد مع اللاعب ولكن لم يتم جلبه لأسباب اقتصادية.

بحسب التقارير الصحفية فإنّ ريال مدريد يرغب في التعاقد مع ظهير أيمن خلال الصيف المقبل وذلك بسبب كثرة الإصابات التي عانى منها داني كارباخال.

ومن بين الأسماء المطروحة ظهر أشرف حكيمي، لاعب إنتر، والذي رحل إلى الفريق الإيطالي قادمًا من النادي الملكي.

لكن يبدو أن إعادة حكيمي لن تكون سهلة بعد أن أصبح المغربي أساسيًا في منظومة المدرب أنطونيو كونتي.

دخل نادي ريال مدريد ويوفنتوس في صراع لأجل التعاقد مع موهبة آرسنال تيم أكينولا والذي يلعب في مركز خط الوسط.

وبحسب التقارير، فإنّ عقد اللاعب سوف ينتهي في صيف 2022 وهو ما يسهل فكرة التعاقد معه.