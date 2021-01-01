أخبار ريال مدريد: رسالة راموس المبهمة، وتلميح بوتشيتينو باقتراب مبابي من الملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 5 بريل 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 5 أبريل 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 5 أبريل 2021:

وجّه سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، رسالة مبهمة إلى الجماهير مع زيادة فرصة رحيله عن الفريق خلال الصيف المقبل.

وقال راموس إنّ له الحق في اتخاذ القرار الأنسب له فيما يتعلق بمستقبله، إلا أنّه أكد جاهزيته للقتال واللعب في أفضل المستويات خلال السنوات المقبلة.

فتح ناتشو، مدافع ريال مدريد، الباب أمام رحيله عن صفوف النادي الملكي خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وقال المدافع في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا إنّه ينتظر موقف راموس من التمديد أو موقف الفريق من جلب مدافع في سوق الانتقالات ليحدد قراره.

وفي حال استمر راموس أو جلب النادي الإسباني مدافعًا في الصيف، فإنّ ناتشو لا يستبعد الرحيل.

زفّ ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، البشرى إلى جماهير ريال مدريد.

وقال الأرجنتيني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة بايرن ميونخ إنّ كيليان مبابي يتحدث معه بصورة متواصلة باللغة الإسبانية.

وأوضح أنّ المهاجم الشاب يتعلم اللغة الإسبانية ويتقنها بشكل جيد، مما يفتح الباب لرحيله إلى ريال مدريد.

كشفت صحيفة "دافينسا سنترال" الإسبانية أنّ لوكاس فاسكيز حسم قراره بالرحيل عن ريال مدريد في الصيف.

وأشارت إلى أنّ اللاعب لم يستقر على فريقه المستقبلي بعد، لكنّه عازم على خوض التجربة في الدوري الإنجليزي.

ذكرت صحيفة 90min أنّ ريال مدريد مستعد للتخلي عن مارتين أوديجارد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

ويحاول آرسنال التعاقد مع اللاعب بصورة نهائية، بينما دخل ليفربول ضمن المهتمين بالنجم النرويجي.