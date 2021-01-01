أخبار ريال مدريد: صراع على نجم ليستر سيتي وحقيقة بيع يوفيتش

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 2 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 2 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات: رايولا يحسم مصير هالاند وكافاني يقترب من التمديد

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 2 مايو 2021:

مثل راموس .. الكشف عن راتب دافيد ألابا في ريال مدريد!

كشفت تقارير صحفية اليوم عن راتب النجم دافيد ألابا نجم مدافع بايرن ميونخ الألماني الجاري في صفوف ريال مدريد حال تمت الصفقة بين اللاعب والنادي الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورت"، والذي أكد أن اللاعب اتفق مع ريال مدريد على راتبه وكافة تفاصيل عقده هناك.

وسيحصل ألابا على حوالي 12 مليون يورو في الموسم الواحد رفقة النادي الملكي، بعد جولات طويلة من المفاوضات بينه وبينهم، وهو نفس راتب سيرخيو راموس.

صراع بين مانشستر يونايتد وريال مدريد حول نديدي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد يتنافس مع ريال مدريد للتعاقد مع ويلفريد نديدي نجم ليستر سيتي.

إدارة الملكي تنظر إلى نديدي كتدعيم هام لمنتصف الميدان حتى يكون بمثابة البديل لكاسيميرو في مركز الارتكاز.

رغم الأنباء المتواترة.. ريال مدريد لا ينوي مقايضة يوفيتش بنجم فرانكفورت

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن ريال مدريد بعيد كل البعد عن إجراء صفقة تبادلية مع آينتراخت فرانكفورت بشأن مهاجمهم المتألق أندريه سيلفا.

وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت أن ريال مدريد يفكر في اللعب بورقة لوكا يوفيتش من أجل إغراء إدارة فرانكفورت، بحيث يعود الصربي بصورة دائمة لكوميرتس بنك آرينا في مقابل الحصول على سيلفا.

لكن شبكة "شبورت 1" الألمانية أشارت إلى أن هذا السيناريو "غير مرجح أبدًا"، وربما أن أندريه سيلفا بالفعل خارج حسابات النادي الملكي.

دورتموند يوافق على بيع سانشو ويرفض بيع هالاند

أعلن مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، موافقة ناديه على بيع جادون سانشو الصيف المقبل "وفقًا لظروف معينة".

لكن زورك في الوقت نفسه شدد على أن حالة سانشو لا تنطبق على إرلينج هالاند، الذي يحظى باهتمام عديد الأندية الأوروبية الكبرى.

ريال مدريد ارتبط بالتعاقد مع الثنائي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

يعتقد مينو رايولا وكيل أعمال إرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، أن فريق ريال مدريد قادر على تحمل سعر المهاجم النرويجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط المهاجم الشاب بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ولكن الأزمة المالية التي يمر بها الميرينجي قد تعطل الصفقة.

وفي مقابلة حصرية مع شبكة آس الإسبانية، أكد فيها رايولا أن ريال مدريد سيكون قادرًا على تحمل صفقة هالاند بالرغم من الأزمة المالية للفريق.