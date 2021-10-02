أخبار ريال مدريد: رايولا يريد بوجبا مع الميرينجي وبيتيس مهتم بفاييخو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 2 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بتعاقدات في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 جاء دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرض يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 2 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 2 أكتوبر 2021:

قالت "إل جول ديجيتال" إن إشبيلية مهتم بالتعاقد مع ماركو أسينسيو من صفوف ريال مدريد.

ولم يبدأ الإسباني الموسم الحالي أساسياً في تشكيل كارلو أنشيلوتي ولكن تغير الوضع مؤخراً، مما جعل أحداث الأسابيع الأولى تفتح مجال الحديث عن رحيله.

أوضحت تقارير صحفية، أن مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، يريد ضم موكله إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة " El Nacional"، فإن رايولا، يعتقد بأن ريال مدريد، لن يتخلى عن التعاقد مع بوجبا، خاصة مع تقدم سن لوكا مودريتش وتوني كروس، ونهاية عقد اللاعب الفرنسي مع الشياطين الحمر.

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام ريال بيتيس، بالتعاقد مع خيسوس فاييخو، مدافع ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكره موقع ديفنسا سنترال، فإن بيتيس، مهتم بالتعاقد مع المدافع الإسباني، وسيعمل على التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أشارت تقارير صحفية، إلى استسلام تشيلسي في محاولة تجديد عقد، مدافعه أنطونيو روديجر، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن المدافع الألماني، يريد الانضمام إلى ريال مدريد، في الصيف المقبل عقب نهاية عقده مع البلوز.