أخبار ريال مدريد: راموس من أسباب رحيل زيدان ودلالة جديدة على اقتراب مبابي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 29 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 29 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

وداعاً مبابي ومرحباً بيل؟ انقلابات قد تحدث في سوق ريال مدريد بعد رحيل زيدان

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 29 مايو 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن بعض أسباب رحيل زين الدين زيدان، عن تدريب ريال مدريد في الفترة السابقة بشكل رسمي.

وبحسب صحيفة كوبي الإسبانية، فإن فشل إدارة الميرينجي في تجديد عقد الثنائي سيرجيو راموس، ولوكاس فاسكيز كان له دورًا كبيرًا في قرار رحيل المدرب الفرنسي عن ريال مدريد.

كشف يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن حقيقة مفاوضاته مع ريال مدريد لتدريبه في الفترة المقبلة، عقب بطولة اليورو ورحيله عن الماكينات الألمانية.

وفي تصريحات صحفية، أكد المدرب الألماني، أنه لم يتواصل مع ريال مدريد لتدريبه خلال الفترة القادمة، وشدد على أنه بحاجة للراحة بعد فترته الطويلة مع المنتخب الألماني.

كشفت تقارير صحفية، أن إيسكو لاعب ريال مدريد، هو اللاعب الوحيد الذي تجاهل توديع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عقب رحيله يوم الخميس الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن إيسكو هو لاعب ريال مدريد الوحيد الذي لم يودع زيدان على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن دلالة جديدة تشير إلى رغبة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في الانضمام إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن النجم الفرنسي تواصل مع زملائه في باريس سان جيرمان، الذين سبق لهم وأن لعبوا في الدوري الإسباني، وسألهم عن طبيعة المنافسة في الليجا، لتشير الصحيفة إلى رغبة مبابي في ارتداء قميص الملكي.