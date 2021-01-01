أخبار ريال مدريد: دلالة جديدة على اقتراب هالاند وتحديد أسماء الراحلين في الصيف

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 30 مارس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021:

ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع لوكاكو في حالة واحدة فقط

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد دخل سباق التعاقد مع روميلو لوكاكو، لاعب إنتر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حالة واحدة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الفريق الملكي سيدخل سباق التعاقد مع لوكاكو، في حال فشله في التعاقد مع أي من الثنائي، كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، أو إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وارتبط لوكاكو، بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية في الصيف المقبل، وعلى رأس تلك الفرق، هي برشلونة، وتشيلسي.

ريال مدريد يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبل جاريث بيل

اتخذت إدارة ريال مدريد، قرارها النهائي بشأن مستقبل لاعب الفريق جاريث بيل، والمعار إلى توتنهام الإنجليزي، لنهاية الموسم.

وكان الجناح الويلزي، قد ألمح إلى رغبته في العودة إلى ريال مدريد، بعد نهاية فترة إعارته مع الفريق اللندني، وأنه يطمح إلى المشاركة مع الميرينجي بعد عودته وأنه لا توجد مشاكل بينه وبين المدرب زين الدين زيدان.

ولكن بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ABC الإسبانية اليوم، فإن إدارة ريال مدريد، ترى أنه لا يوجد مكان لجاريث بيل في الفريق بعد الآن، وهذا ما أخبرت به اللاعب ووكيل أعماله.

باريس سان جيرمان يطلب لاعب ريال مدريد في صفقة مبابي

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة باريس سان جيرمان، طلبت التعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد، إن أراد الميرينجي ضم كيليان مبابي نجم الفريق الفرنسي.

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والذي يعد هدفًا أساسيًا بالنسبة للنادي الملكي، ولكن ما قد يعيق الصفقة هو المقابل المادي.

وبحسب صحيفة ABC فإن باريس سان جيرمان، طلب إدراج فينيسيوس جونيور لاعب الفريق الملكي في الصفقة، بالإضافة إلى مبلغ مالي للتفكير في التفريط في مبابي لريال مدريد.

دلاله جديدة على اقتراب هالاند من ريال مدريد

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة عن اقتراب إرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد المهاجم النرويجي الشاب، أحد الأهداف الأساسية بالنسبة لريال مدريد في الفترة القادمة، ومعه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة كواترو، فإن إرلينج هالاند قام بشراء منزل له في إسبانيا وأخبر ناديه بهذا الأمر، لتزداد التكهنات حول إمكانية رحيله وانضمامه إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

ريال مدريد يستقر على أسماء الراحلين في الصيف المقبل

استقرت إدارة ريال مدريد، وحددت أسماء بعض لاعبي الفريق، المنتظر رحيلهم عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتوفير المال اللازم للصفقات الجديدة.

ويعاني ريال مدريد من أزمة مالية بسبب فيروس كورونا، وقد يحتاج إلى التخلي وبيع بعض اللاعبين، لتوفير رواتبهم وتوفير الأموال اللازمة لتمويل الصفقات الجديدة للميرينجي.

وبحسب صحيفة ABC فإن ريال مدريد، سيتخلي عن جاريث بيل، إيسكو، مارسيلو، أودريوزولا، داني سيبايوس، ماريانو دياز، مايورال، بالإضافة إلى لوكا يوفيتش في الصيف المقبل.