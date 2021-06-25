أخبار ريال مدريد: ثقة بيريز في نفسه سلاح ضم مبابي، وأوديجارد "صفقة جديدة"

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 25 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 25 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 25 يونيو 2021:

بيريز: لا أعرف ماذا سيحدث مع فاران

تحدث فلورنتيو بيريز بصورة صريحة عن رفاييل فاران مدافع الفريق الذي تتناثر حوله الشائعات عن قرب انتقاله لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

بيريز قال "لا أعرف ما يحدث، حينما يعود من بطولة اليورو سنراه. تتبقى في عقده سنوات ولم نتحدث معه. التوقيع والتجديد بعد اليورو. لم نعرض عليه أي عرض؛ هو معنا منذ سنوات ويتصرف جيدًا جدًا، إن أراد الرحيل فسيقول والأمر ذاته بالنسبة لاستمراره".

ثقة كبيرة من بيريز في إمكانية ضم مبابي وهالاند

وبالحديث عن محاولة جلب مبابي إلى ريال مدريد قال بيريز: "أنا لا أتحدث عن لاعبين ليسوا في مدريد، أعرف ما يريده الشركاء، يريدون أفضل اللاعبين في النادي، سواء كانوا بعمر 18 عامًا أو انتظرنا أكثر ليصلوا إلينا".

وأضاف: "الكل يعلم ما هي سياستي، الإبقاء على أفضل اللاعبين معنا وإدماج الشباب معهم، يجب تجديد الفريق، ونحن في مرحلة تغيير الدماء، لا أريد التحدث عن لاعبين ليسوا في مدريد لأن ذلك ينم عن قلة احترام".

واختتم بيريز تصريحاته: "الناس يثقون بي، سيأتي اللاعبون الذين أعتقد أنهم الأفضل، مبابي هو واحد من بين الأفضل، لكنه ليس في مدريد".

تصريحات بيريز كاملة من هنا

ريال مدريد يقدم عرضًا ضخمًا من أجل كوندي

أفادت شبكة "ABC" أن ريال مدريد في طريقه لتقديم عرض ضخم للحصول على توقيع مدافع إشبيلية جول كوندي.

العرض ستكون قيمته 50 مليون يورو، بينما يطلب إشبيلية 80 مليون يورو، وفي حال تعثرت المفاوضات سيكون باو توريس هو الخيار الثاني.

أوديجارد يعود إلى ريال مدريد وأنشيلوتي يراهن عليه

بعدما أكد استمراره بصورة طبيعية في ريال مدريد، يستعد مارتين أوديجارد إلى العمل رفقة كارلو أنشيلوتي في الموسم المقبل، والإيطالي هو الآخر يتوق شوقًا لمنح الدولي النرويجي ما يستحقه في سانتياجو برنابيو.

أنشيلوتي يؤمن بأن أوديجارد مثله مثل الصفقة الجديدة بالنسبة لخط وسط ملعب ريال مدريد، سيمكنه من خلالها تعويض توني كروس ومودريتش، وسيمنحه بذلك "الأهمية" التي فشل زيدان في منحه إياها.

ريال مدريد سيحاول ضم مبابي بعد اليورو

خرجت تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن ريال مدريد ينوي الانقضاض على كيليان مبابي بمجرد نهاية مشاركته مع منتخب فرنسا في يورو 2020.

مسؤولو ريال مدريد يراهنون على أن اللاعب لا يود الاستمرار مع باريس سان جيرمان، وبرفضه العقد الجديد سيجبر الفرنسيين على بيعه إلى سانتياجو برنابيو.