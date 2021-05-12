أخبار ريال مدريد: تعقد صفقة كامافينجا وعوار مرشح للانضمام للميرينجي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 12 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 12 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 12 مايو 2021:

وكيل كامافينجا يصعب مهمة ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب

استبعاد ريال مدريد من قرار عودة الجماهير

كشف سبب استبعاد مارسيلو من قائمة مباراة غرناطة

حسام عوار مرشح للانضمام إلى ريال مدريد

صعب جوناثان بارنيت، وكيل أعمال اللاعب إدواردو كامافينجا، مهمة ريال مدريد في التعاقد مع موكله، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشدد وكيل اللاعب في تصريحات صحفية، على وجود اهتمام وعروض من العديد من الأندية الأوروبية التي تريد التعاقد مع الجوهرة الفرنسية، ولكن اللاعب حتى الآن لم يحدد وجهته.

وارتبط ريال مدريد في وقت سابق بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 18 عامًا، ولكن الصفقة تعثرت بسبب الاختلاف على المقابل المادي، ومازال الميرينجي يمر بأزمة مالية قد تحرمه من الصفقة في ظل وجود منافسة شرسة بين العديد من الفرق الكبرى لضم كامافينجا.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء عودة الجماهير إلى الملاعب بشكل جزئي في آخر جولتين من الدوري الإسباني.

ولكن بحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن القرار لن يشمل منطقة مدريد، إذ أنها خارج المنطقة الخضراء والتي حددتها الحكومة الإسبانية.

وبناء عليه فإن مباريات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في آخر جولتين، لن يكون بهما جماهير ومن المنتظر أن تحضر الجماهير مباريات فالنسيا وإيبار، وفياريال وإشبيلية في الجولة 37، وآخر جولة مباريات ليفانتي وقادش، ريال بيتيس وسيلتا فيجو، وإلتشي وأتليتك بيلباو.

أوضحت تقارير صحفية، سبب استبعاد مارسيلو مدافع ريال مدريد، من قائمة فريقه أمام غرناطة مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وبحسب موقع جول، فإن مارسيلو دخل في مشادة مع المدرب زيدان بالأمس، لعدم تنفيذه الواجبات الدفاعية في مباراة إشبيلية الأخيرة ولم يلتزم بالتعليمات.

أوضحت تقارير صحفية، إلى أن حسام عوار لاعب ليون مرشح للانضمام إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع، فإن عوار مطلوب في العديد من الأندية الكبيرة، وبينها ريال مدريد، وقد تضطر إدارة ليون إلى الموافقة على رحيله إن وصل العرض المناسب بسبب الأزمة المالية والذي قد يصل إلى 30 مليون يورو.