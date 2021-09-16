أخبار ريال مدريد: تشيلسي منفتح على بيع روديجر ومبابي كان سينضم في حالة واحدة

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 16 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بتعاقدات في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 جاء دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدوارد كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرض يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021:

تحدث بريندان رودجرز، المدير الفني لنادي ليستر سيتي، عن الأنباء التي ربطت لاعبه يوري تيليمانس بالانتقال إلى ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وشدد رودجرز على التزام النجم البلجيكي وتفانيه في تدريبات ليستر، وأوضح أن من الطبيعي أن يحظى لاعب مثله باهتمام كبرى الأندية، وأن الأمر متروك للمستقبل بالوقت الراهن.

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة تشيلسي منفتح على بيع مدافع الفريق أنطونيو روديجر، لتمويل التعاقد مع جول كوندي مدافع إشبيلية.

وبحسب ما ذكرته Football 365، فإن تشيلسي سيريد بيع المدافع الألماني، المطلوب بقوة في ريال مدريد، وباريس سان جيرمان.

أكدت تقارير صحفية أن إيسكو لاعب ريال مدريد، يعلم أنه خارج حسابات المدير الفني لفريقه، ولن يشارك، مما جعله يشعر بإحباط.

وبحسب ما ذكرته صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن اللاعب الإسباني يريد تأمين رحيله في يناير، خاصة مع رغبة العديد من الأندية الإيطالية في التعاقد معه.

أكدت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان، كان سيبيع لاعب الفريق كيليان مبابي، إلى ريال مدريد، في الصيف الماضي ولكن في حالة واحدة.

وبحسب ما ذكرته sportbible، فإن الفريق الباريسي، كان يريد إدراج فينيسيوس جونيور في الصفقة، للتخلي عن جوهرته مبابي، وهذا ما رفضته إدارة الميرينجي.