أخبار ريال مدريد: تحديد موعد تقديم كامافينجا وبيل ينفي تفكيره في الاعتزال

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 4 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن موعد تقديم إدواردو كامافينجا، لاعب ريال مدريد الجديد للجماهير، بعد انضمامه في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وبحسب صحيفة آس فإن اللاعب الفرنسي الشاب، سيخضع للفحص الطبي يوم الثلاثاء المقبل، وبعدها سيتم تقديمه لوسائل الإعلام، وسينضم للتدريبات بداية من يوم الأربعاء.

شدد جاريث بيل، لاعب ريال مدريد على سعادته بالفترة الحالية مع الميرينجي، نافيًا الأنباء التي ترددت بشأن تفكيره في الاعتزال خلال الفترة المقبلة.

وقال بيل في تصريحات صحفية: "لم أخطط للاعتزال في الوقت الحالي، وفترتي مع توتنهام كانت بمثابة استراحة لي، ولكن الآن أفضل مع ريال مدريد الذي أصبح أكثر سعادة مع أنشيلوتي الذي تجمعني به علاقة جيدة منذ ولايته الأولى".

أوضحت تقارير صحفية، أن ريال بيتيس كان يحاول التعاقد مع داني سيبايوس، حتى اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الصفقة فشلت في الوقت الأخير.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا، فإن بيتيس كان يرغب في التعاقد مع سيبايوس، ولكن سقف الرواتب كان يمنعه من تسجيل أي لاعبين جدد، ولكن من المتوقع عودة المفاوضات في يناير من جديد.

أعلن ريال مدريد عن قائمته التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا، والتي ضمت 40 لاعبًا، من بينهم 15 لاعبًا شابًا، ضمنهم ابن لاعب برشلونة السابق.

ويزين أندري جوديونسون، قائمة ريال مدريد الشباب في دوري أبطال أوروبا، وهو نجل جوديونسون لاعب برشلونة وتشيلسي السابق.