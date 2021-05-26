أخبار ريال مدريد: مدرب إيطالي جديد لخلافة زيدان، وبيريز يركض خلف موهبة برازيلية

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 26 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 26 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 26 مايو 2021:

كروس: زيدان لن يرحل عن ريال مدريد

أكد توني كروس نجم فريق ريال مدريد على استمرار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في صفوف النادي الملكي.

وقال كروس: "لا أعرف ما الذي يخطط له زين الدين زيدان، لكنني متأكد من أمر وحيد، هو لن يغادر".

وأضاف: "الحديث عن ذلك كان مجرد كذبة، أنا وهو تجمعنا علاقة قوية للغاية، لو كان سيغادر بالتأكيد كان سيقول لي".

ألابا في مدريد، الإعلان الرسمي عن الصفقة وشيك

أفادت تقارير صحفية إسبانية وصول دافيد ألابا إلى العاصمة الإسبانية مدريد وزيارته لمنشآت ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي، تمهيدًا للتوقيع على عقود انضمامه للنادي الملكي.

ووفقًا للذي قالته التقارير المختلفة، فإن الإعلان الرسمي عن انضمام ألابا إلى الريال سيكون إما يوم الخميس القادم أو الجمعة على أقصى تقدير.

ميلان يحاول الإبقاء على براهيم دياز

قررت إدارة ميلان محاولة تجديد إعارة لاعب ريال مدريد براهيم دياز لمدة عام آخر، وفقًا لتأكيدات الصحف الإيطالية.

القرار النهائي بشأن دياز يتوقف على من سيكون المدير الفني الجديد للنادي الملكي، وهو الذي سيقرر فيما بعد إذا ما يبقى اللاعب في ميلان أم يعود إلى سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد يقتحم مفاوضات موهبة البرازيل ومارسيليا

يواصل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الركض خلف مواهب كرة القدم البرازيلية، وهذه المرة بالسعي نحو التعاقد مع لاعب فلامنجو جيرسون.

ووفقًا لما قالته الصحف البرازيلية، فإن اللاعب كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى مارسيليا، قبل تدخل ريال مدريد بكل قوة في الساعات الماضية.

هل يكون كونتي هو المدرب الجديد لريال مدريد؟

خرجت الصحف الإيطالية معلنة عن اقتراب أنطونيو كونتي من مغادرة إنتر لخلافات مع الإدارة، لتكون المفاجأة هي وجهته المقبلة، وهي ريال مدريد.

تقرير من صحيفة "آس" زعم أن رحيل كونتي من إنتر يعني أنه سيتصدر قائمة المرشحين لخلافة زين الدين زيدان في تدريب ريال مدريد.