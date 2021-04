أخبار ريال مدريد: بيريز رئيسًا لدوري السوبر الأوروبي، وبوتشيتينو واثق من بقاء مبابي

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 19 أبريل 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أعلن 12 ناديًا إنشاء بطولة جديدة موازية لبطولة دوري أبطال أوروبا بعنوان دوري السوبر الأوروبي Super League بقيادة رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز.

بيريز هو أول رئيس للبطولة الجديدة والذي أكد في تصريحات عقب الإعلان الرسمي عن البطولة أنّ الهدف هو إسعاد الجماهير.

صدم ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، إدارة ريال مدريد بعد تأكيده أنّ كيليان مبابي سوف يجدد عقده.

وأوضح في تصريحات صحفية أنّ اللاعب الفرنسي سعيد في باريس وواثق من قدرة المشروع على حصد البطولات الكبرى ولا يفكر في الرحيل.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أنّ جوزيه مورينيو طلب من إدارة توتنهام التخلص من جاريث بيل وإعادته إلى ريال مدريد بأسرع طريقة ممكنة.

وأوضحت أنّ البرتغالي كان غاضبًا من نفوذ اللاعب في غرفة الملابس وتصرفاته مع زملائه وهو ما تسبب في العديد من الأزمات.

جدير بالذكر أنّ إدارة توتنهام قررت إقالة مورينيو من قيادة الفريق وهو ما يفتح الباب لإمكانية رحيل بيل عن النادي الملكي واستمراره في توتنهام.

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني رفضه بطولة دوري السوبر الأوروبي الجديدة وتأييده لموقف الاتحاد والرابطة.

ونشر ريال بيتيس صورة بترتيب فريقه في الدوري الإسباني لكن بعد استبعاد ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد لتأييدهم بطولة دوري السوبر الأوروبي.

