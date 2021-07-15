أخبار ريال مدريد: الموافقة على رحيل فاران وباريس يغري مبابي بالأموال

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 15 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 15 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 15 يوليو 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى أن تاكيفوسا كوبو، لاعب ريال مدريد، مطلوب في صفوف ريال سوسييداد في الموسم المقبل.

وبحسب كادينا سير، فإن روبيرتو أولابي، المدير الرياضي لريال سوسييداد، مهتم بالتعاقد مع الموهبة اليابانية، في ظل ارتباطه بالرحيل عن ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، ويريد أولابي حسم الصفقة لفريقه إما بالإعارة أو بالشراء النهائي.

علمت مصادر موقع جول، أن ريال مدريد منح الضوء الأخضر، لمانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع رافاييل فاران مدافع الميرينجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب مصادر جول، فإن إدارة الميرينجي لن تمانع رحيل المدافع الفرنسي، فهي تخشى أن يرحل في الموسم المقبل، بالمجان بعد نهاية عقده في يونيو 2022.

أكدت تقارير صحفية، أن براهيم دياز لاعب ريال مدريد، اقترب من الرحيل عن صفوفه إلى ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس، فإن اللاعب قريب من الانضمام للفريق الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، وسيتحمل ميلان فيهم راتب اللاعب بالإضافة لدفع 3 مليون يورو للميرينجي للتخلي عن اللاعب.

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة باريس سان جيرمان، تعمل على إغراء لاعب الفريق كيليان مبابي، بالأموال لإقناعه بعدم الرحيل عن صفوف الفريق، وتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي، ولكن بحسب صحيفة ماركا، فإن إدارة الفريق الباريسي، ستغري اللاعب الشاب بعقد ضخم مثل الذي حصل عليه نجم الفريق نيمار والذي جدد لعام 2025.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة ريال مدريد، تتابع نجم برشلونة الشاب، إيلاش موريبا، تمهيدًا للتعاقد معه في الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع الفريق الكتالوني.

وبحسب كادينا سير، فإن اللاعب الشاب ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم المقبل، ولا توجد أي أنباء حول تجديد العقد بين الطرفين حتى الآن.