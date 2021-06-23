أخبار ريال مدريد: الاتفاق مع هالاند تم والتفكير في نجم بايرن ميونخ

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 23 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

أخبار الانتقالات | زياش إلى ميلان وريال مدريد يتواصل مع نجم إيطاليا

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021:

تقارير .. ريال مدريد توصل لاتفاق على ضم هالاند

تقارير صحفية إيطالية من خلال "La Repubblica" كشفت عن اتفاق ريال على ضم المهاجم النرويجي هذا الصيف.

وأوضحت أنه رغم التأكيدات حول رغبة النادي الإسباني في ضم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي كأولوية له، إلا أن هالاند هو من يتصدر المشهد الآن، حيث تم الاتفاق مع اللاعب على كل شيء ولكن يجب التوصل لاتفاق مع ناديه حول قيمة الصفقة.

خاص | الخطوة الأولى.. باريس سان جيرمان يتواصل مع راموس أخيرًا

بدأت المفاوضات بين سيرخيو راموس وإدارة باريس سان جيرمان تمهيدًا لوصول نجم ريال مدريد السابق إلى ملعب حديقة الأمراء، وذلك حسبما أكدت مصادر جول.

مصادر جول أكدت أن راموس تلقى الاتصال الأول من باريس سان جيرمان في الساعات القليلة الماضية، واتفق الطرفان مبدئيًا على اسئتناف المفاوضات في المستقبل القريب.

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ريال مدريد ينافس برشلونة على نجم بايرن ميونخ

وفقًا لصحفي تابع للقناة الألمانية "sport 1"، فإن نادي برشلونة وريال مدريد وعدد قليل من الأندية الإنجليزية قد تواصلوا مع ليون جوريتسكا.

أكد الصحفي أن اللاعب مازال يريد تجديد عقده مع بايرن ميونخ لكن يرفض الراتب المعروض عليه.

مانشستر سيتي يحاول ضم فاران

دخل مانشستر سيتي على خط المنافسة مع جاره مانشستر يونايتد للتعاقد مع مدافع ريال مدريد رافاييل فاران.

ومع اقتراب رحيل إمريك لابورت، يحاول بيب جوارديولا تعويضه بمدافع من طراز عالمي، لذلك فالأنظار كلها ذهبت إلى فاران.

70 مليون يورو من أجل إيزاك!

اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع نجم ريال سوسييداد ألكسندر إيزاك موجود بقوة، ولكن انتقال اللاعب إلى سانتياجو برنابيو يبدو صعبًا للغاية.

سوسييداد مبدئيًا لن يفرط باللاعب بأقل من 70 مليون يورو، ويقال أن نادي ملعب أنويتا ينوي زيادة الشرط الجزائي في عقد السويدي ليصبح 90 مليون يورو.