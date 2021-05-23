أخبار ريال مدريد: استمرار التعنت من راموس واحتمالية ضم أسطورة يوفنتوس تزيد!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 23 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 23 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 23 مايو 2021:

لا تحسين لعرض التجديد لراموس

أكدت تقارير من الصحف الإسبانية أن ريال مدريد قد حسم أمره بعدم تحسين العرض المقدم للقائد سيرخيو راموس لتجديد إقامته في سانتياجو برنابيو.

العرض المدريدي سيظل نفسه المطروح منذ مدة طويلة، وهو التجديد لمدة عام أو اثنين على أقصى تقدير من تخفيض راتب اللاعب بنسبة 10%.

هل يخسر ريال مدريد فرصة التعاقد مع أليجري؟

بدأ ماسيميليانو أليجري في البحث عن إمكانية عودته مرة أخرى إلى العمل بالدوري الإيطالي، وذلك بعدما تلقى عرضًا من قبل نابولي لخلافة جينارو جاتوزو.

ولا يزال أليجري من ضمن المرشحين البارزين لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد، وبناء على ذلك قام برفض تدريب توتنهام حتى ينتظر الوصول إلى العاصمة الإسبانية.

لكن إن استمر التأخير من قبل إدارة الريال في أمر التعاقد مع أليجري، قد يفضل المدرب الإيطالي في النهاية الذهاب إلى نادي الجنوب وخلافة جاتوزو فيه.

بيل يدافع عن هازارد ضد الانتقادات ويهاجم ريال مدريد

برر نجم ريال مدريد المعار إلى توتنهام جاريث بيل تصرف النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد عقب خروج الملكي من دوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي.

بيل قال "لقطة هازارد؟ لقد شاهدتها، ,ورد الفعل وقتها جعلتني أشعر أنه قد قتل شخصًا لتوه، في نهاية الأمر إنها مجرد مباراة كرة قدم ليس إلا"."

حُسمت.. حكيمي لن يعود إلى ريال مدريد

أنهى أشرف حكيمي، نجم إنتر، الجدل حول مستقبله، بتأكيده بصورة مباشرة على استمراره في النيراتزوري الموسم المقبل وعدم انضمامه إلى أي من المهتمين به.

الدولي المغربي بعد مباراة إنتر وأودينيزي في ختام الدوري الإيطالي أشار إلى شعار ناديه وأكد أنه باقٍ في سان سيرو ولن يرحل إلى أي وجهة جديدة أو حتى قديمة كريال مدريد.

مفاجأة.. بوفون قد ينضم إلى ريال مدريد

خرجت تقارير صحفية إسبانية ترجح وصول جيانلويجي بوفون إلى ريال مدريد الصيف المقبل حتى يكون بمثابة الحارس الثاني للملكي بعد تيبو كورتوا.

وانتهى عقد بوفون مع يوفنتوس ويمكنه اللعب مجانًا أينما شاء، ووفقًا للتقارير، فإن صاحب الـ43 عامًا يود اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.