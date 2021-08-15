أخبار ريال مدريد: استغلال صافرات الاستهجان على مبابي، وبوجبا يحسم قراره

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 15 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 15 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 15 أغسطس 2021:

يحاول نادي ريال مدريد استغلال صافرات الاستهجان التي أطلقها جمهور باريس سان جيرمان على كيليان مبابي أمام ستراسبورج بسبب شائعات رفضه تمديد التعاقد.

ويحاول باريس سان جيرمان منح اللاعب عقدًا جديدًا ، لكن ريال مدريد يرغب في استغلال صافرات الاستهجان لإقناعه بالرحيل.

بحسب "دافينسا سينترال" فإنّ ريال مدريد يدرس التعاقد مع دينيس زكريا من بوروسيا مونشنجلادباخ بالمجان بعد انتهاء عقده.

ويقدم اللاعب مستويات جيدة في الدوري الألماني وينتهي عقده في صيف 2022 وقد ينضم الموسم المقبل بالمجان.

كشفت صحيفة "ديلي ستار" أنّ بول بوجبا لا يفكر في توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد ويفضل الرحيل بالمجان بعد انتهاء الموسم الجاري.

وأوضحت أنّ اللاعب بدأ خطواته في التواصل مع إدارة ريال مدريد ليكون الصقفقة الجديدة في الصيف المقبل.

بارك كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس وهداف ريال مدريد التاريخي، صفقة انتقال رافائيل فاران إلى مانشستر يونايتد.

وعلّق على صورة لفاران مع ريو فيردناند عبر انستجرام بقوله "صفقة كبيرة"

أكد جاك جريليش، لاعب مانشستر سيتي، أنّه رحل عن أستون فيلا وارتدى قميص السيتزنس بسبب ما حدث مع مايكل أوين في ريال مدريد.

وأوضح أنّ أوين أشار إلى أنّه غادر ريال مدريد لأنه شعر بإنه لو استمر فسوف ينندم ولذلك فضّل المغادرة حتى لا يندم.