أخبار ريال مدريد: استبعاد نجوم الملكي من يورو 2020 وتحديد سعر هازارد!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 24 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 24 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 24 مايو 2021:

غياب ريال مدريد عن قائمة إسبانيا في أمم أوروبا

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، 24 لاعبًا من القائمة المكونة من 26 لاعبًا لقائمة لا روخا بغياب لاعبين من ريال مدريد.

ولم يتم استدعاء سيرخيو راموس ولا ناتشو ولا أسينسيو بينما تواجد سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا من برشلونة.

🚨 OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!!



🇪🇸 Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020 .



💪🏻 ¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!! #SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/KY87e0im3p — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021

راموس يوضح سبب استبعاده من منتخب إسبانيا

أكد سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، أنّه لن يشارك في بطولة أمم أوروبا المقبلة وذلك لكونه غير جاهز بدنيًا بنسبة 100%.

وأوضح أنّه بحاجة إلى الراحة لأجل العودة في أفضل أحواله الموسم المقبل.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أكدت رغبة راموس المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة.

Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa.



After a tough few months and a strange season unlike anything I have experienced in my career comes the Euros. pic.twitter.com/U8fWjR5et5 — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 24, 2021

بيل يعود إلى صفوف ريال مدريد

عاد جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، إلى النادي الملكي بعد انتهاء الإعارة في صفوف توتنهام بنهاية الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي.

ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي حول بيع اللاعب، لكن إدارة ريال مدريد تفضل التريث لإيجاد عرض مناسب للويلزي.

ريال مدريد يحدد سعر هازارد

وضع نادي ريال مدريد اللاعب إيدين هازارد ضمن قائمة الراحلين عن الفريق في الصيف المقبل بعد غياب اللاعب عن أغلب المباريات بداعي الإصابة.

وبحسب برنامج "التشيرنجيتو" فقد يتم التخلي عن البلجيكي مقابل 50 مليون يورو فقط.

ثنائي من ريال مدريد في تشكيل الموسم

بحسب "OptaPro" فإنّ التشكيل المثالي للدوري الإسباني لموسم 2020-2021 يشمل ثنائي فقط من صفوف ريال مدريد.

ويتواجد لوكا مودريتش وكريم بنزيما فقط من النادي الملكي بينما انضم كليمون لونجليه وفرينكي دي يونج وليونيل ميسي من برشلونة.

بينما تواجد من أتلتيكو مدريد يان أوبلاك وكوكي ولويس سواريز بجانب ثنائي إشبيلية خيسوس نافاس وكوندي ولاعب واحد من ويسكا هو الظهير الأيسر جافي جالان.