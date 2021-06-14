أخبار ريال مدريد: أنشيلوتي يريد ضم فيرنر وراموس يوافق على التجديد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 14 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

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أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 14 يونيو 2021:

أفادت تقارير صحفية، أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، يستهدف التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية، فإن أنشيلوتي طلب من إدارة الميرينجي، محاولة التعاقد مع المهاجم الألماني خلال الفترة المقبلة.

أوضحت تقارير صحفية، أن سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، تغير رأيه بشأن تجديد عقده في الأسابيع الأخيرة، وفي طريقه لقبول العرض الجديد.

وتحاول إدارة ريال مدريد، تجديد عقد قائد الفريق، ولكن اللاعب كان يرفض تمديد العقد لمدة عام، وخفض راتبه بسبب الأزمة المالية.

وبحسب صحيفة ABC فإن راموس في الأسابيع الأخيرة، قرر قبول عرض ريال مدريد الجديد وتخفيض عقده بنسبة 10%، ليصل راتبه إلى 10.8 مليون يورو.

أفادت أنباء صحفية عن رغبة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، في تغيير مركز لوكاس فاسكيز، لاعب الفريق والاعتماد عليه في مركز الظهير الأيمن.

ووفقًا للتقارير الذي نشرته صحيفة ماركا، فإن المدرب الإيطالي، قرر الاعتماد على فاسكيز في مركز الظهير الأيمن ليكون بديلًا لداني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن كما حدث في الموسم المنصرم.

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ميلان دخل في مفاوضات مع ريال مدريد، تمهيدًا للتعاقد مع براهيم دياز، لاعب ريال مدريد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الروسونيري، سيعمل على التوقيع مع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.