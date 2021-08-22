أخبار ريال مدريد: أزمة الديون تهدد سوق الانتقالات، ونجم آخر يقترب من الرحيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 22 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 22 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 22 أغسطس 2021:

كشفت تقارير صحفية أنّ ريال مدريد لم يدفع أي مبالغ مالية في سوق الانتقالات الجارية بسبب أزمة الديون التي تهدد الفريق.

وأوضحت أنّ ديون ريال مدريد تصل إلى 1.3 مليار يورو ورغم أنّ الفريق جنى نحو 200 مليون يورو من مبيعات اللاعبين في الفترة الماضية لكن هناك إصرار على عدم التعاقد مع لاعبين.

السبب وراء ذلك أنّ ريال مدريد مستعد لدفع 180 مليون يورو لباريس سان جيرمان لضم كيليان مبابي في الصيف الجاري، ولكن في حال انتظر للصيف المقبل وضم اللاعب بالمجان فسوف يصرف هذا المبلغ على تدعيمات أخرى,

انتقد رئيس بايرن ميونخ، هيربت هاينر، تصرف دافيد ألابا بعد التوقيع مع ريال مدريد.

وتعجب رئيس البافاري من تقبيل اللاعب لشعار الملكي رغم أنه قضى أغلب مسيرته مع بطل الدوري الألماني.

أكدت تقارير صحفية أنّ ريال مدريد يخطط للتعاقد مع بول بوجبا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بالمجان بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

وبحسب "ديلي ستار" فإنّ اللاعب حسم قراره بالرحيل عن مسرح الأحلام ويرغب في قيادة الجيل الجديد في ريال مدريد.

أوضحت تقارير صحفية أنّ ريال مدريد قرر الاعتماد على خيسوس فاييخو ليرتدي القميص رقم 5 الخاص برافائيل فاران.

وسوف يكون فاييخو وإيدير ميليتاو ثنائي الدفاع في ريال مدريد خلال الموسم.

اقترب آرسنال من حسم صقة مارتن أوديجارد من ريال مدريد قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب "ميرور" فإنّ الجانرز مستعد لدفع 25 مليون إسترليني لضم اللاعب بصورة نهائية.