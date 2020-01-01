رابطة الليجا تدعم الأندية في مواجهة تأثيرات كورونا

رابطة الدوري الإسباني تعلن دعمها للأندية التي تضررت بسبب مستجدات فيروس كورونا

أصدرت رابطة الدوري الإسباني الرسمية بيانًا تتعهد فيه بأنها ستقدم المساعدة للأندية التي تضررت من الخسائر الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا.

وكان فيروس كورونا قد تفشى في العالم وتضررت إسبانيا بصورة كبيرة منه، مما أدى إلى إيقاف المسابقات المحلية لأجل مسمى، ثم لأجل غير مسمى.

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وسيتسبب ذلك الإيقاف في المزيد من الخسائر الاقتصادية للأندية الإسبانية، مما سيهدد بعضها بالإفلاس في حال استمر الوضع على ما هو عليه لفترة أطول.

وحول ذلك، أصدرت رابطة الليجا بيانًا بعد اجتماع لأعضاء لجنو المندوبين، ليعربوا فيها عن الدعم الكامل للأندية في مواجهة الوضع الخطير الذي يواجهونه بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكدت على ضرورة أن يتخذ كل نادٍ القرارات التي يراها ضرورية وفقًا لظروفه الخاصة من أجل مواجهة العواقب الوخيمة المستمدة من المستجدات الأخيرة.

وبناء على ذلك، ستقوم رابطو الليجا بالدعم الكامل للأندية وذلك من خلال تقديم المشورة والمساعدة لتنسيق الظروف القهرية التي تمر بها كل الأطراف.

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يذكر أن فيروس كورونا قد تسبب في تعطيل جوانب الحياة في قارة أوروبا والعديد من الدول الأخرى، سواء بالحجر الصحي الكامل أو بغلق خطوط التجارة والطيران.