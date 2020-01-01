أخبار جيدة لبرشلونة .. عثمان ديمبيلي يعود للتدربيات الجماعية

النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي يعود للتدريبات الجماعية مع فريقه برشلونة صباح اليوم ويقترب من العودة للمباريات.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة قد عاد لتدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأحد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب قد يحصل على التصريح الطبي خلال الأيام المقبلة حال أصبح أكثر جاهزية.

وينتظر المدرب الهولندي رونالد كومان عودة النجم الفرنسي من أجل إعادته للتشكيل الأساسي للفريق خلال المواجهات المقبلة.

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وكان اللاعب قد غاب في الأسابيع الماضية عن مواجهات برشلونة وآخرها مواجهة فالنسيا مساء الأمس بسبب إصابة عضلية.

وتعرض ديمبيلي للإصابة للمرة الأخيرة في مواجهة قادش التي خسرها برشلونة بهدفين لهدف مطلع شهر ديسمبر، ولم يشارك من بعدها حتى الآن.

ولا يملك النجم الفرنسي الكثير من التوفيق عندما يتعلق الأمر بالإصابات مع برشلونة، فكلما عاد واكتسب حساسية المباريات ينتكس إصابة جديدة.

جدير بالذكر أن ديمبيلي كان قد شارك مع برشلونة في 12 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفين بكل البطولات.