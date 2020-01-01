أخبار جول اليوم | توخيل يرد على ميسي وكأس العالم للأندية يعود لسابق عهده

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية ليوم الجمعة الموافق الرابع من ديسمبر 2020.

تصريحات توماس توخيل حول رغبة نيمار في اللعب مع ميسي من جديد، بالإضافة لبداية جولات الدوريات الأوروبية وعودة سواريز ومصير كأس العالم للأندية ضمن أهم أخبار الكرة العالمية ليوم الجمعة الموافق الرابع من ديسمبر 2020.

توخيل يرد على تصريحات نيمار

أكد توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على احترامه الكبير لبرشلونة ولليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني.

وقال توخيل عن تصريحات نيمار حول ليونيل ميسي: "لا يمكنني أن أتحدث عن ميسي، أنا مدرب باريس سان جيرمان وأحترمه وأحترم برشلونة كثيرًا".

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وأضاف: "نيمار لم يتحدث معي في هذا الأمر، لم نتناقش فيه أبدًا".

بداية قوية للجولات

افتتح اليوم الدوري الألماني مباريات الجولة الجديدة فيه بفوز هيرتا برلين على أونيون برلين بثلاثة أهداف لهدف وحيد، بينما فاز مارسيليا على نيم بهدفين نظيفين.

وفي الدوري الإسباني حقق فريق سيلتا فيجو الفوز بهدفين نظيفين على مضيفه أتلتيك بيلباو في افتتاح لقاءات الجولة الـ 12.

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رسميًا .. إقامة كأس العالم للأندية 2021 في اليابان بالنظام القديم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة أن بطولة كأس العالم للأندية 2021 ستكون بطولة تضم سبعة فرق بنفس النظام القديم وستقام في اليابان.

كان الفيفا يأمل في تنظيم البطولة في الصين بهيكل جديد، والذي كان سيشمل 24 فريقًا من الأندية من جميع أنحاء العالم.

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سواريز يعود وأتلتيكو يفقد ثلاثي جديد

عاد الأوروجوياني لويس سواريز لقائمة نادي أتلتيكو مدريد أخيرًا بعدما عانى في الأسابيع الماضية بسبب فيروس كورونا.

في الوقت نفسه غاب الثلاثي يانيك كاراسكو ودييجو كوستا وخوسيه ماريا خيمينيز لأسباب مختلفة عن قائمة لقاء الفريق القادم ضد بلد الوليد.

باريس سان جيرمان يستغني عن خيسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان يريد التخلي عن خدمات لاعبه خيسي رودريجيز.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن ذلك يأتي في ظل رغبة النادي في تخفيض النفقات الخاصة بالرواتب.