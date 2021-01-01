أخبار برشلونة: يوفنتوس ينضم لسباق التعاقد مع ديمبيلي وتراجع عن ضم سيلفا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 17 أبريل 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 17 أبريل 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات: مانشستر يونايتد مهتم بضم فوفانا وتشيلسي يسعى خلف جوهرة دورتموند

أخبار برشلونة اليوم السبت 17 أبريل 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن ازدياد اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع اقتراب نهاية عقده في صيف 2022.

وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو، فإن ديمبيلي جناح برشلونة ارتبط بالرحيل عن صفوف فريقه خلال الصيف المقبل، ويسعى يوفنتوس للحصول على خدماته في أقرب فرصة ممكنة.

ولن يكون يوفنتوس الفريق الوحيد الذي يريد التعاقد مع اللاعب الفرنسي، بل ارتبط مانشستر يونايتد أيضًا بالتعاقد معه، ولكن وفقًا للتقارير الإسبانية فإن ديمبيلي سيجدد عقده ويستمر داخل قلعة كامب نو.

كشفت تقارير صحفية، عن وجود اهتمام ورغبة إدارة توتنهام، في التعاقد مع ظهير برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لتقرير صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة توتنهام تدرس التعاقد مع إيمرسون لاعب برشلونة والمعار إلى صفوف ريال بيتيس في الموسم الحالي.

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية 25 مليون يورو بحسب الصحيفة الإسبانية، ومن المتوقع أن يواجه توتنهام صراعًا كبيرًا على ضم اللاعب مع إنتر وباريس سان جيرمان.

كشفت تقارير صحفية، عن وجود رغبة سابقة من إدارة برشلونة، في التعاقد مع اندريا سيلفا، مهاجم آينتراخت فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الفريق الكتالوني، صرف نظر عن التعاقد مع المهاجم البرتغالي، في الصيف المقبل.

وارتبط سيلفا بالرحيل عن فريقه، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد، ولكن وكيل أعماله أكد أن سيلفا لن يرحل عن فريقه في الفترة القادمة، مشيرًا إلى عدم وجود أي شرط جزائي في عقده.

حدد سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي مطالبه المادية للأندية التي تسعى للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، بعد رحيله عن الفريق الإنجليزي.

وينتهي عقد المهاجم الأرجنتيني رفقة مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، وقرر أجويرو نهاية رحلته داخل ملعب الاتحاد وخوض تجربة جديد، ويعد برشلونة أكثر الأندية التي تريد التعاقد معه.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن أجويرو يريد راتب سنوي 12 مليون يورو، وهذا ما سيجعل برشلونة يفكر أكثر من مرة في التعاقد معه بسبب سنه الكبير، ومشاكله الجسدية التي واجهته في السنوات الأخيرة.