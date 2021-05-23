أخبار برشلونة: هجوم ضارٍ من كومان على لاعبيه وليفربول يُغري لابورتا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 23 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 23 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأحد 23 مايو 2021:

كومان يهاجم لاعبي برشلونة

هاجم رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، لاعبي فريقه واعتبرهم دون مستوى تحقيق البطولات في فترة البناء الحالية.

المدرب الهولندي قال: "عندما وصلت لبرشلونة كان هناك مجموعة محددة من اللاعبين، ولم نقم بأي صفقات سوى ديست في آخر أيام سوق الانتقالات، لم يكن ذلك الذي نريده، وعلى أي حال المطالبة بالثنائية من فريق يعيد بناء نفسه هو أمر غير منطقي".

وست هام يريد التعاقد مع حارس برشلونة

أفادت تقارير من الصحف الإنجليزية أن وست هام يونايتد يضع عينه نصب التعاقد مع نيتو حارس برشلونة خلال الصيف المقبل.

النادي الإنجليزي يبحث عن ضم حارس لخلافة فابيانسكي في مرمى الهامرز، وقد يكون نيتو خيارًا مثاليًا باعتبار أنه لن يكلفهم الكثير ولا يمانع برشلونة بيعه.

القيمة المتوقعة للصفقة 22 مليون يورو، وسط اهتمام من آرسنال ويوفنتوس بالظفر بخدمات الحارس البرازيلي.

لابورتا يقرر تجديد عقد ريكي بوتش

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن برشلونة بقيادة رئيسه جوان لابورتا قد قرر تجديد عقد ريكي بوتش حتى صيف 2023.

الأمر يعود إلى إعجاب كبير من قبل الرئيس لابورتا بقدرات اللاعب، على أن يجلس الثنائي سويًا في الأيام المقبلة للحديث عن التجديد ودور بوتش المتوقع في كامب نو بالفترة المقبلة.

دوناروما معروض على برشلونة، هل يرحل تير شتيجن؟

دخل جيانلويجي دوناروما دائرة المرشحين للانضمام إلى برشلونة الصيف المقبل، وذلك بعدما قام وكيله مينو رايولا بعرضه على إدارة جوان لابورتا.

وصول دوناروما إلى النادي الكتالوني سيعني بالضرورة رحيل الحارس الأساسي تير شتيجن، ليكون الأمر مبهمًا إذا ما كان ليحقق أم لا.

ليفربول يقرر ضم جريزمان

بدأ ليفربول في توجيه بوصلته نحو التعاقد مع أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لشبكة "El Gol" فإن إدارة الريدز ستقوم بعرض 50 مليون يورو على نظيرتها في برشلونة للظفر بخدمات النجم الفرنسي.