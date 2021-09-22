أخبار برشلونة: محاولات مستمرة لضم جوارديولا ورفض التعاقد مع صلاح

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 22 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للسوق الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام برشلونة، بالتعاقد مع أنطوني مارسيال، لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حال سماح الشياطين الحمر للاعب بالرحيل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة يوروسبورت، فإن برشلونة مهتم بالحصول على خدمات اللاعب، لتعزيز الخط الهجومي للفريق، في ظل رحيل جريزمان ومن قبله ميسي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة كان قد رفض ضم المصري محمد صلاح إلى صفوفه أثناء حقبة جوسيب ماريا بارتوميو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال"، والتي أكدت أن اللاعب عُرض على برشلونة مقابل 40 مليونًا يورو فقط.

تحدث روبرت مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن الأنباء التي ربطته بتدريب برشلونة، في حال رحيل رونالد كومان مدرب الفريق الكتالوني.

وقال مارتينيز في تصريحات نقلتها شبكة يوروسبورت: "لا يمكنني التعليق على الشائعات، دائمًا ما تنتشر الشائعات خاصة عقب النتائج المخيبة.

أشارت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، إلى محاولات جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، المستمرة للتعاقد مع بيب جوارديولا، لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن لابورتا يريد التعاقد مع مدرب مانشستر سيتي الحال، ليخلف رونالد كومان في تدريب الفريق الكتالوني في حال رحيله.