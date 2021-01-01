أخبار برشلونة: مبابي في غرفة خلع الملابس وصفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأربعاء أبريل 2021:

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، تنوي تقديم عرضًا جديدًا للاعب الفريق عثمان ديمبيلي، للحفاظ عليه واستمراره داخل قلعة كامب نو

وكانت بعض التقارير الصحفية، أشارت إلى أن ديمبيلي قد يرحل عن صفوف الفريق الكتالوني، ولكن بحسب صحيفة سبورت فإن برشلونة يريد الحفاظ على لاعبه.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة ينوي تقديم عرض جديد لديمبيلي يربطه مع الفريق حتى صيف 2025، في ظل ارتباطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي.

أوضحت تقارير صحفية، أن رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة، استعان بصورة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في غرفة ملابس الفريق لتحفيز لاعبي فريقه ولكن أسلوبه جاء بنتيجة عكسية.

وكان برشلونة قد لعب مع باريس سان جيرمان، الشهر الماضي في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، وتألق مبابي ونجح في تسجيل هاتريك بمباراة الذهاب.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن المدرب الهولندي قبل المباراة قد وضع صورة مبابي للاعبي الفريق، لتحفيزهم قبل المباراة وتحذيرهم من مبابي العدو الأول لبرشلونة.

أفادت تقارير صحفية، أن برشلونة، تلقى صدمة من نبيل فقير لاعب ريال بيتيس، الذي ارتبط بالانضمام إلى الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة " Promoesport" فإن وكيل أعمال اللاعب الفرنسي، نفى أن يكون اللاعب يفكر في الرحيل عن فريقه، مشددًا على سعادته في ريال بيتيس ورغبته في الاستمرار مع الفريق الإسباني.

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة قررت تعديل العرض التي كانت تنوي تقديمه لصالح إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط المدافع الإسباني، بالانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية عقده مع سيتي بنهاية الموسم الحالي، وعدم توصل الطرفان إلى اتفاق لتجديد العقد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة برشلونة قامت بتعديل العرض المقدم للاعب، وقللت بعض البنود فيه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق الكتالوني خلال الفترة الحالية.

كشفت تقارير صحفية، عن وجود صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وباريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قد تعيد نيمار إلى كامب نو.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن إدارة باريس سان جيرمان غاضبة من تصرفات نيمار الأخيرة، وبدأت تبحث عن بدائل له وضمن أحد الحلول المطروحة هو التعاقد مع عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الذي بدأ استعادة مستواه.

وفي الساعات الأخيرة انتشرت بعض الأنباء حول رغبة إدارة برشلونة في تجديد عقد ديمبيلي، لتشير صحيفة موندو ديبورتيفو، إلى أن اللاعب لو لم يجدد عقده ستعمل إدارة برشلونة على عقد صفقة تبادلية مع باريس لمبادلة نيمار مع عثمان ديمبيلي.