أخبار برشلونة: مانشستر يونايتد يراقب وضع ديمبيلي والاستقرار على التعاقد مع مدافع بنفيكا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 17 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 17 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الخميس 17 يونيو 2021:

أكدت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد يتابع وضع عثمان ديمبيلي داخل برشلونة، والذي أصبح مهدد بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.

وتعمل إدارة برشلونة على تجديد عقد ديمبيلي، وجلست مع ممثليه، وبحسب الأنباء الصحفية فإن لم يجدد اللاعب الفرنسي عقده، ستعرضه إدارة فريقه للبيع.

ووفقًا لصحيفة صن الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد، يتابع وضع ديمبيلي داخل برشلونة، تمهيدًا للدخول في مفاوضات معه للتعاقد معه.

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة دخلت في مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب الشاب إلياكس موريبا، لتجديد عقده في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن وكلاء أعمال اللاعب اجتمعوا اليوم في مكاتب برشلونة مع الإدارة لبدأ مفاوضات تجديد التعاقد.

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، استقرت على التعاقد مع أليكس جيرمالدو، مدافع بنفيكا لتعزيز مركز الظهير الأيسر في الموسم المقبل.

وارتبط الفريق الكتالوني بالتعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن جيرمالدو مرشح وبقوة للانضمام إلى كتيبة البلاوجرانا.

أوضح رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة، سبب تفضيل جورجينو فينالدوم، الانضمام لباريس سان جيرمان، على حساب برشلونة.

وبحسب المدرب الهولندي، فإن تعثر صفقة انضمام فينالدوم إلى برشلونة، كانت بسبب الوضع المالي للفريق الكتالوني.