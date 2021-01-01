أخبار برشلونة: مانشستر سيتي يرفض الاستسلام بشأن ميسي وتحديد مصير ديمبيلي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021:

انضم إنتر، إلى سباق التعاقد مع جورجينيو فاينالدوم لاعب ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لتقرير صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية.

عقد اللاعب الهولندي مع ليفربول، ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وارتبط بالرحيل عن صفوف الريدز إلى برشلونة، ولكن بحسب الصحيفة فإن إنتر سيكون منافسًا قويًا للفريق الكتالوني في سباق ضم اللاعب.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه في حالة فشل إنتر في التعاقد مع فينالدوم، سيتجه الفريق للتعاقد مع نيكولا ماكسيموفيتش لاعب نابولي.

ازداد الغموض حول إمكانية مشاركة جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة في لقاء فريقه الهام أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد مساء السبت المقبل، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن مشاركة بيكيه في اللقاء، لاتزال في محل شك بسبب إصابته التي يعاني منها منذ فترة.

كشفت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي يرفض الاستسلام والخروج من محاولة ضم ليونيل ميسي، نجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالرغم من وجود مفاوضات بين اللاعب وإدارة ناديه لتجديد العقد.

وارتبط مانشستر سيتي بالتعاقد مع البرغوث الأرجنتيني، في الصيف المقبل إن رحل عن برشلونة ولم يجدد عقده مع الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة ماركا فإن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مازال متمسكًا بإمكانية ضم ليونيل ميسي خلال الفترة المقبلة.

شدد رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة، على ثقته في عثمان ديمبيلي لاعب الفريق، ورد على الأنباء التي أفادت حول إمكانية رحيله عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم.

وأكد المدرب الهولندي في تصريحات صحفية، أن عثمان ديمبيلي لاعب مهم بالنسبة للفريق، ولن يسمح بخروجه ورحيله عن كامب نو خلال الفترة المقبلة.

أفادت تقارير صحفية، إلى رغبة إدارة برشلونة، في التعاقد مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان، وإعادته إلى قلعة كامب نو.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة سيتعاقد مع نيمار، في حال عدم تجديد عقده مع الفريق الفرنسي، ورحيله عن الفريق بالمجان في صيف 2022.