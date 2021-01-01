أخبار برشلونة: لابورتا يقرر التخلي مجانًا عن أومتيتي!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 29 مارس 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 29 مارس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 29 مارس 2021:

برشلونة قد يتخلى عن أومتيتي مجانًا

وفقًا لـ Diaro AS ، برشلونة على استعداد للسماح للمدافع الفرنسي Samuel Umtiti بالذهاب مجانًا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. مع قدوم الرئيس الجديد جوان لابورتا ، يتطلع النادي لتفريغ اللاعبين الذين لا يعتبرهم رونالد كومان جزءًا من خطته، للتخلص من الرواتب الضخمة لهؤلاء اللاعبين.

توديبو يعاود الهجوم على برشلونة: أفضل الدرجات الأدنى في فرنسا!

عاد اللاعب جان كلير توديبو مدافع برشلونة المعار لصفوف نيس الفرنسي لمهاجمة النادي الكتالوني وفترته التي أمضاها هناك.

وقال توديبو: "الأمر مزري أن أذهب لبرشلونة ولا ألعب، أنا أفضل لعب كرة القدم في الدرجات الأدنى بفرنسا على العودة لهم وعدم اللعب".

وأضاف: "الانتقادات هنا في فرنسا أقل، الأجواء في برشلونة جنونية لكنني لعبت فقط في خمسة لقاءات، كان شعورًا مزيفًا".

مانشستر يونايتد يحاول ضم ديمبيلي

أكدت صحيفة "سبورت" أن إدارة مانشستر يونايتد لا تزال مهتمة بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة رغم صعوبة الصفقة.

وأفادت تقارير الصحيفة الكتالونية أن يونايتد تزايد اهتمامه أكثر بديمبيلي بعد التألق في الآونة الأخيرة بكامب نو، وسيبذل الغالي والنفيس لجلبه إلى أولد ترافورد الصيف المقبل.

برشلونة يخصص قميصًا جديدًا لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

سيدخل برشلونة موسم 2021-22 بصورة مختلفة عن المعتادة، حيث تقرر أن يرتدي قميصين مختلفين على الصعيد المحلي والأوروبي.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة سيرتدي قميصًا خاصًا بدوري أبطال أوروبا يختلف عن قميص الدوري الإسباني، والهدف من ذلك تجاري في المقام الأول.

القميص الجديد الذي لم يُعلن حتى الآن أو يتم تسريب أي صور له، سيكون الهدف أيضًا من خلفه الترويج لمدينة برشلونة كوجهة سياحية بعد ما عانته من آثار مدمرة على الصعيد الاقتصادي بسبب فيروس كورونا.

هالاند خليفة ميسي في كامب نو

قررت إدارة برشلونة أن تحاول التعاقد مع إرلينج هالاند في حالة أن قرر ليونيل ميسي مغادرة كامب نو بنهاية عقده الصيف المقبل.

في تلك الحالة، ستكون إدارة جوان لابورتا جاهزة لتمويل صفقة هالاند المتوقع أن تبلغ قيمتها 180 مليون يورو.