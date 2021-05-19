أخبار برشلونة: لابورتا يختار فليك لخلافة كومان وأجويرو سيوقع قبل كوبا أمريكا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 19 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 مايو 2021:

أوضحت تقارير صحفية أن جوان لابورتا، رئيس برشلونة يريد التعاقد مع هانز فليك، لخلافة رونالد كومان، في تدريب الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وارتبط كومان بالرحيل عن برشلونة بسبب تراجع النتائج والأداء مع الفريق، وبحسب RAC1، فإن لابورتا يريد التعاقد مع فليك ليحل محل المدرب الهولندي.

وفي خلال اتصال هاتفي بين لابورتا والمدرب الألماني، أبدى الأخير فكرة تدريب البلاوجرانا ولكنه ارتبط بتدريب منتخب ألمانيا عقب بطولة اليورو المقبلة.

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب سيرجيو أجويرو، من الانضمام إلى برشلونة في صفقة انتقال حر عقب نهاية الموسم الحالي، قادمًا من مانشستر سيتي.

وبحسب Laporteria، فإن المهاجم البرازيلي سيحصل على راتب سنوي قدره 5 مليون يورو، وسيوقع مع الفريق الكتالوني في يونيو المقبل قبل بطولة كوبا أمريكا.

كشفت تقارير صحفية، عن رفض أتلتيكو مدريد، الدخول مع برشلونة في صفقة تبادلية، لاستعادة أنطوان جريزمان لاعب الروخي بلانكوس من الفريق الكتالوني.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة برشلونة في مبادلة أنطوان جريزمان لاعب الفريق مع جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد يرى أن فكرة مبادلة فيليكس بجريزمان، مستحيلة ولن يطبقها.

أوضحت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة، حددت بعض الأسماء غير قابلة للمساس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عكس باقي اللاعبين.

وتريد إدارة الفريق الكتالوني إحداث ثورة في صفوف الفريق وتجديد الدماء، وبحسب صحيفة سبورت، فإن ميسي، ودي يونج، وفاتي، وأوراخو، وتير شتيجن، ومينيجويز، وموريبا، بالإضافة إلى بيدري أسماء غير قابلة للمساس في الصيف المقبل وستسمر مع الفريق.