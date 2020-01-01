كومان: محظوظون لامتلاك تير شتيجن، ونحتاج للتحسن

تصريحات كومان بعد لقاء برشلونة ودينامو كييف

أثنى رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، على الحارس مارك أندريه تير شتيجن، مفسرًا سبب إشراك فرينكي دي يونج في مركز قلب الدفاع ومطالبًا بالتحسن دون كرة.

برشلونة انتصر بشق الأنفس على دينامو كييف بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وحافظ البلوجرانا على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات بينما يأتي يوفنتوس ثانيًا برصيد 6 نقاط.

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وقال كومان في تصريحات عقب المباراة: "أنا سعيد بالنتائج ولكن ليس بالأداء، الحظ خدمنا بامتلاك لاعب مثل تير شتيجن في الفريق. بدأنا اللقاء بشكل جيد وتقدمنا مبكرًا وخلقنا العديد من الفرص، ولكن بعد ذلك فقدنا السيطرة".

وتابع: "مارك كان ظاهرة، ونجح في إبقاء برشلونة متقدمًا في النتيجة. الفريق كان سيئًا دون كرة".

المدرب الهولندي رأى أنّ الفريق يسير على الطريق الصحيح في دوري أبطال أوروبا بتحقيق 3 انتصارات في 3 مباريات، مشيرًا إلى أهمية التحسن وخاصة فيما يتعلق باللعب دون كرة.

وأردف: "في بعض الأوقات لا نستطيع الضغط واستعادة الكرة سريعًا ونترك المساحات خلفنا ولذلك نتعرض للمشاكل، هذه المباراة عانينا كثيرًا وعلينا التحسن".

وعاد كومان للإشادة بتير شتيجن بقوله: "مرة أخرى برهن على أنّ حارس عظيم، لقد كان مثاليًا رغم أنّه لم يتدرب سوى لمدة أسبوع واحد فقط لكنّه في أفضل مستوياته كما اعتدنا منه".

واختتم: "كليمون لونجليه لعب العديد من المباريات ويواجه صعوبات بدنية، لدينا خيار آخر بإشراك فرينكي لأنّه قادر على الخروج بالكرة من المناطق الخلفية وظهر بشكل جيد فيما يتعلق باللعب 1 ضد 1".

جدير بالذكر أنّ تير شتيجن طلب من الفريق التحسن وعدم السماح للمنافس بالوصول بسهولة إلى مرمى برشلونة.