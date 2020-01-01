برشلونة يحسم مصير كوتينيو بعد رفض بايرن لشرائه

نادي برشلونة يحدد مصير لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار لصفوف فريق بايرن ميونخ.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن فريق برشلونة قد اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار لصفوف بايرن ميونخ الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أوضحت أن كوتينيو لن يكمل لما هو بعد الموسم الجاري في صفوف بايرن ميونخ.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني قد قرر أن يمنح كوتينيو فرصة إضافية في صفوفه بدلًا من عرضه للبيع من جديد في الصيف المقبل.

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يأتي هذا في ظل رفض إدارة برشلونة لخسارة مبلغ مالي كبير في كوتينيو، حيث لا ترى أن أي فريق سيدفع الـ 90 مليون يورو المطلوبة فيه بالوقت الحالي.

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وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن كوتينيو قد يرحل عن برشلونة بشكل نهائي في الصيف القادم لصالح أحد أندية الدوري الإنجليزي.

وساءت علاقة اللاعب ببرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية حيث أراد النادي الكتالوني أن يدخله في صفقة ضم نيمار من صفوف باريس سان جيرمان، وهي التي لم تتم في النهاية.

جدير بالذكر أن كوتينيو كان قد شارك في 32 مباراة مع بايرن ميونخ هذا الموسم ونجح في تسجيل تسعة أهداف وصنع ثمانية.