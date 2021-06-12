أخبار برشلونة: قميص ديباي في متجر النادي، وفاينالدوم يفسر قراره

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 12 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 12 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم السبت 12 يونيو 2021:

قميص ديباي في متجر النادي

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة وضع بالفعل قميص ممفيس ديباي في متجر النادي مما يؤكد حسم الصفقة.

وقد يتأجل الإعلان عن ضم اللاعب الهولندي حتى انتهاء بطولة يورو 2020.

فاينالدوم يكشف سبب رفضه برشلونة والتوقيع مع سان جيرمان

نفى جورجينيو فينالدوم، لاعب باريس سان جيرمان الجديد، أن قرار رفضه التوقيع مع برشلونة يعود لأسباب مالية.

وأوضح في تصريحات صحفية أنّ باريس كان أسرع من برشلونة في حسم الصفقة واقتنع بمشروع الفريق الفرنسي بشكل أكبر.

بارما يطارد موهبة برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنّ نادي بارما الإيطالي يرغب في إتمام التعاقد مع الظهير الأيسر للفريق الرديف أليخاندرو بالدي.

وأوضحت التقارير أنّ اللاعب قد يرحل على سبيل الإعارة خاصة وأنّه لا يضمن المشاركة مع الفريق الأول في الموسم المقبل.

إيمرسون وسيلة برشلونة لضم لاوتارو

بحسب "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنّ برشلونة يحاول التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر في ظل رغبة الفريق الإيطالي في بيعه.

وقد يستخدم برشلونة لاعبه الجديد إيمرسون لتقليل ثمن لاوتارو، خاصة وأنّ أشرف حكيمي قريب من الرحيل عن النيراتزوري.

الكشف عن أسباب إقالة مدرب الرديف

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن سبب إقالة مدرب الرديف جارسيا بيمنتا رغم الإشادة به مؤخرًا.

وأوضحت أنّ الأسباب تتعلق بفشله في قيادة الفريق للدرجة الثانية للموسم الثاني على التوالي بجانب راتبه المرتفع وكذلك رغبة الإدارة الجديدة في إعادة بناء قواعد الفريق.