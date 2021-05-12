أخبار برشلونة: فليك يصدم الإدارة واجتماع منتظر بين لابورتا وكومان

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 12 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 12 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 12 مايو 2021:

استبعاد برشلونة من قرار عودة الجماهير

برشلونة يتواصل مع فليك لتدريب الفريق والأخير يرد

اجتماع منتظر بين لابورتا وكومان

برشلونة يكشف عن تفاصيل إصابة روبيرتو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء عودة الجماهير إلى الملاعب بشكل جزئي في آخر جولتين من الدوري الإسباني.

ولكن بحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن القرار لن يشمل مدينة برشلونة، إذ أنها خارج المنطقة الخضراء والتي حددتها الحكومة الإسبانية.

وبناء عليه فإن مباراتي برشلونة في آخر جولتين، لن يكون بهما جماهير ومن المنتظر أن تحضر الجماهير مباريات، فالنسيا وإيبار، وفياريال وإشبيلية في الجولة 37، وآخر جولة مباريات ليفانتي وقادش، ريال بيتيس وسيلتا فيجو، وإلتشي وأتليتك بيلباو.

أوضحت تقارير صحفية، عن دخول إدارة برشلونة، في مفاوضات مع هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ الحالي لبايرن ميونخ، من أجل تدريب الفريق الكتالوني الموسم المقبل، بعد رحيله عن بايرن.

وبحسب شبكة ESPN، فإن هانز فليك أخبر إدارة برشلونة أنه اتفق مع الاتحاد الألماني على تدريب منتخب ألمانيا، بعد بطولة أمم أوروبا الشهر المقبل.

أوضحت تقارير صحفية، أن هناك اجتماعًا سيجمع بين جوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة برشلونة ومدرب الفريق صباح يوم غد الخميس.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الاجتماع لن يكون له علاقة بمستقبل كومان، فهو لديه عقد مع الفريق، وإنما يريد لابورتا أن يعرف سبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، والاستفسار عن موقف بعض اللاعبين.

نشر نادي برشلونة بيانًا رسميًا، أوضح فيه تفاصيل إصابة سيرجي روبيرتو لاعب الفريق، التي تعرض لها مؤخرًا.

وبحسب بيان النادي، فإن اللاعب يعاني من ألم في وتر في الفخذ المستقيم للفخذ الأيمن، وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن مدة غيابه ستصل إلى شهر.