أخبار برشلونة: غضب من مدرب إسبانيا ورفض تخفيض الرواتب بسبب ميسي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 3 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 3 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم السبت 3 يوليو 2021:

أفادت تقارير صحفية، أن كيا جورابشيان، وكيل أعمال فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، عرض خدمات موكله في الدوري الإيطالي، بعد خروجه من حسابات الفريق الكتالوني.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن جورابشيان، عرض خدمات كوتينيو على نادي ميلان، الذي أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

نشرت صحيفة سبورت الإسبانية، تفاصيل عقد ليدز يونايتد، للتعاقد مع جونيور فيربو لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقرير، فإن فيربو سيوقع مع ليدز يونايتد على عقد مدته أربع سنوات، بقيمة 15 مليون يورو، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين كمتغيرات، ولن يكون للفريق الكتالوني أي نسبة في حال بيع اللاعب بالمستقبل.

أفاد تقارير صحفية، رغبة برشلونة في التعاقد مع ميكيل دامسجارد، لاعب سامبدوريا، ومنتخب الدنمارك، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد المستوى الذي ظهر به في بطولة اليورو الحالية.

وتألق دامسجارد رفقة منتخب بلاده في بطولة اليورو، ووصل إلى دور ربع النهائي، وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن الفريق الكتالوني سيعمل على التعاقد مع دامسجارد، ولكن سامبدوريا لن يتخلى عن لاعبه إلا بعد حصوله على 35 مليون يورو.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن هناك حالة من الغضب الكبير داخل برشلونة، بسبب مدرب برشلونة الأوليمبي لويس دي لافوينتي، بعد ضم إريك جارسيا، وبيدري للمشاركة في أولمبياد طوكيو القادمة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة غاضب من المدرب، بسبب عدم تواصله مع الإدارة بشأن ضم الثنائي، الذي لم يحصل على الراحة خاصة بسبب مشاركته في معظم مباريات الموسم، سواء مع برشلونة أو المنتخب الأول في بطولة اليورو.

كشفت تقارير صحفية، عن رفض بعض نجوم برشلونة، خفض رواتبهم، لتجديد عقد أسطورة الفريق ليونيل ميسي خلال الفترة القادمة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ديلي ستار، فإن سقف رواتب الدوري الإسباني، قد يعيق برشلونة من تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني، إلا بعد تخفيض الرواتب بنحو 200 مليون يورو.