راكيتيتش في طريقه للخروج من برشلونة والأقرب فريق مدريدي

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن أتلتيكو مدريد هو الأقرب للحصول على خدمات إيفان راكيتيتش نجم برشلونة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي أتلتيكو مدريد هو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب إيفان راكيتيتش نجم وسط ملعب برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن راكيتيتش كان ضمن خيارات أتلتيكو مدريد في 2011 و2014 قبل أن ينضم لإشبيلية وبرشلونة.

ويحتاج برشلونة للتخلص من اللاعب الكرواتي في ظل حاجة الفريق الكتالوني للأموال من أجل دعم تشكيلته في أكثر من مركز آخر.

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ولا يعد أتلتيكو مدريد الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات راكيتيتش في الفترة المقبلة، حيث يسعى إنتر وإشبيلية أيضًا لضمه.

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وأوضحت الصحيفة أن النادي قد يواجه مشكلة في ضم اللاعب وهي راتبه الذي يصل لـ 8 ونصف مليون يورو، وهو أكثر من راتب 16 من نجوم النادي العاصمي.

ويمر إيفان راكيتيتش بموسم سيء في صفوف برشلونة ابتعد في بدايته عن تشكيلة الفريق الأساسية ولم يظهر بأفضل مستوياته عندما لعب مؤخرًا.

وكان النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش قد انضم لبرشلونة قادمًا من إشبيلية في صيف 2014 وحقق مع الفريق الثلاثية التاريخية خلال موسمه الأول.

جدير بالذكر أن عقد راكيتيتش مع برشلونة لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، أي أنه لن يرحل سوى بإذن النادي إلا لو أراد أتلتيكو مدريد دفع 125 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده.