برشلونة يحدد مصير شبابه قبل انتهاء الموسم

كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة يحدد مصير الثنائي بيدري وإيمرسون قبل بداية الموسم المقبل.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة سيحدد مصير لاعبيه بيدري القادم من صفوف لاس بالماس في الصيف المقبل، ونظيره إيمرسون المعار لريال بيتيس خلال أسابيع.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة سبورت والتي أكدت أن كيكي سيتي المدير الفني للفريق يسعى لاستعادة إيمرسون في الصيف القادم لكن قراره ليس نهائي بعد.

وينص عقد إعارة اللاعب لصفوف ريال بيتيس على أن يستمر في صفوف الفريق الأندلسي حتى صيف 2021 بعد ذلك يعود بشكل مجاني لبرشلونة.

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وأوضحت الصحيفة أن العودة المبكرة للنجم الشاب ستكلف برشلونة حوالي 12 مليون يورو يدفعهم لريال بيتيس لو لم ينتظر كيكي سيتين لصيف 2021.

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وذكرت الصحيفة أن اللاعب بيدري القادم من صفوف لاس بالماس هو الآخر سيتم تحديد مصيره خلال الأسابيع المقبلة، حيث يقرر كيكي سيتي موقفه من التواجد سواء مع الفريق الأول أو الثاني.

وكان برشلونة قد أعلن عن التوقيع مع بيدري قادمًا من لاس بالماس مقابل خمسة ملايين يورو قد ترتفع لستة ملايين على حسب نسب المشاركة.

جدير بالذكر أن برشلونة سيتواجد في سوق الانتقالات بقوة من أجل ضم قلب دفاع وجناح ورأس حربة أيضًا خلال فترة ميركاتو الصيف المقبلة.