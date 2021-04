أخبار برشلونة: زينيت يطارد أومتيتي، وموهبة لا ماسيا في الطريق للإعارة

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 19 أبريل 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

كشف الصحفي فابريزيو رومانو أنّ فريق زينيت الروسي في مفاوضات متقدمة لأجل التعاقد مع صامويل أومتيتي من برشلونة.

النادي الكتالوني منفتح على بيع اللاعب الذي لم يعد يشارك بصورة منتظمة، لكن الفرنسي لديه عروض أخرى أوروبية.

Zenit St Peterburg are interested in signing Samuel Umtiti. Barcelona are open to sell him, it’s up to the player who also has offers from other clubs in Europe. Negotiations on. 🔵 #FCB #Zenit @MatteMoretto