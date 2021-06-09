أخبار برشلونة: رغبة في ضم ستيرلينج وباريس سان جيرمان يخطط لخطف ديباي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021:

برشلونة يسعى للتعاقد مع دي فراي

كشفت تقارير صحفية عن رغبة برشلونة، في التعاقد مع دي فراي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الفريق الكتالوني للتعاقد مع مدافع لتعزيز خطه الخلفي خلال الميركاتو المقبل، وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو فإن دي فراي مرشح للانضمام إلي برشلونة خلال الفترة المقبلة.

برشلونة يخطط لبيع سيرجي روبيرتو

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة يفضل الاستغناء عن سيرجي روبيرتو وبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما أشارت إليه صحيفة موندو ديبورتيفو فإن إدارة الفريق الكتالوني، تفضل بيع لاعب الفريق هذا الموسم، بعد تعثر المفاوضات معه في تجديد العقد للاستفادة منه ماديًا.

رحيم ستيرلينج مطلوب في برشلونة

أكدت تقارير صحفية أن برشلونة يدرس التعاقد مع رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته شبكة سكاي سبورت، فإن اللاعب الإنجليزي مطلوب في برشلونة خاصة بعد الأنباء التي ربطته بالرحيل عن فريقه.

باريس سان جيرمان يخطط لخطف ديباي من برشلونة

أوضحت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان يدرس خطف صفقة جديدة من برشلونة بعد إفساد صفقة جورجينيو فاينالدوم.

وبحسب ما ذكرته الصحافة الفرنسية، فإن ممفيس ديباي هدف برشلونة الأول في سوق الانتقالات مطلوب بقوة في صفوف باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل.

تفاؤل بشأن تجديد عقد موريبا

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة عرض على الشاب إلياش موريبا عقدًا لمدة 4 مواسم في الفريق.

المؤشرات تؤكد أنّ اللاعب يفضل الاستمرار مع النادي الكتالوني وقد يوقع على عقده الجديد خلال الفترة المقبلة.