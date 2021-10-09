أخبار برشلونة: ديمبيلي مطلوب في ليفربول وروبيرتو يستعد للتجديد

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات السبت 9 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم السبت 9 أكتوبر 2021:

إنذار من برشلونة لديمبيلي

أخبر نادي برشلونة عثمان ديمبيلي أن عليه أن يوقع على عقدٍ جديد أو يبقى على الهامش مع الفريق.

وذكرت صحيفة سبورت أن مهاجم فرنسا لن يتم الترحيب به مرة أخرى في الفريق الأول إلا إذا جدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم.

ليفربول يخطط لضم ديمبيلي في يناير

يفكر ليفربول في التحرك إلى عثمان ديمبيلي في يناير، وفقًا لما ذكر في Team Talk.

ينتهي عقد الجناح الفرنسي في نهاية الموسم لكن الريدز يعتقدون أن بإمكانهم الحصول عليه مجانًا في يناير، حيث يحتاج برشلونة إلى خفض نفقات رواتبه.

برشلونة يفتح باب الرحيل أمام إينياكي بينيا

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن استعداده للسماح لحارس المرمى إينياكي بينيا بالمغادرة على سبيل الإعارة في يناير.

تلقى اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا العديد من العروض التي استحوذت على اهتمامه في الصيف وأراد الرحيل، لكن النادي منع ذلك بناءً على طلب رونالد كومان حيث خضع مارك أندريه تير شتيجن لعملية جراحية.

لكن المدرب على استعداد للسماح له بالخروج على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الشتوية وهناك العديد من الفرق التي ترغب في التعاقد معه.

روبيرتو يقترب من التجديد مع برشلونة

أشارت صحيفة سبورت إلى أن سيرجي روبيرتو يأمل في التجديد مع برشلونة في المستقبل القريب.

الدولي الإسباني هو أحد خريجي أكاديمية لا ماسيا لم يلعب إلا في النادي الكتالوني، ويرغب في التجديد رغم المشاكل التي يمر بها الفريق.