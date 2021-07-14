أخبار برشلونة: حسم تجديد ميسي والاقتراب من نجمي أتلتيكو مدردي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021:

خاص | أخيرًا.. برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع ميسي

كشفت مصادر خاصة لـ"جول" أن نادي البلوجرانا قد توصل مع المهاجم الأرجنتيني إلى اتفاق مبدئي بشأن تجديد العقد لمدة خمسة مواسم أخرى، أي حتى يونيو 2026.، وأن الشرط الجزائي في عقد ميسي سيكون 350 مليون يورو.

وحسب مصادرنا، فالاتفاق جاء بعد أن وافق ميسي على تقليص راتبه الحالي بنسبة 50% بسبب الوضع المالي المعقد الذي يمر به النادي حاليًا.

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أتلتيكو مدريد يعرض اسمين على برشلونة في مقايضة جريزمان

ووفقًا لراديو كتالونيا، فإن الثنائي ماريو هيرموسو ورينان لودي مطروحان على طاولة برشلونة لوصولهما في مقابل أنطوان جريزمان إلى النادي العاصمي.

الحظ الجيد لبرشلونة هو أن الثنائي يتناسبان للغاية مع احتياجات برشلونة في الوقت الراهن، وكذلك مع ما طلبه رونالد كومان من إدارة جوان لابورتا في الميركاتو.

لكن في الوقت نفسه يظل ساؤول هو المرشح الأول للتبادل مع جريزمان، خاصةً وأن اللاعب يريد مغادرة أتلتيكو مدريد بأي شكل هذا الصيف.

خطة برشلونة "الفرنسية" للتخلص من كوتينيو تتعقد

خطط نادي برشلونة للتخلي عن كوتينيو وزميله المدافع صامويل أومتيتي إلى نادي مارسيليا الفرنسي، أحدهما أو كلاهما.

انتقال كوتينيو إلى مارسيليا مهدد بالفشل لنفس السبب الذي يرغب برشلونة لأجله من التخلص من اللاعب؛ راتبه.

راتب اللاعب البرازيلي كبير جدًا بل يعتبر 3 أضعاف راتب نجم مارسيليا ديمتري باييه؛ وهو ما يجعل قدوم فيليبي صعبًا لعدم رغبة النادي الفرنسي في تغيير سياسته المالية.

برشلونة يقرر تجديد عقد سيرجي روبيرتو

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة قد استقر على تجديد عقد سيرجي روبيرتو وليس بيعه.

ووفقًا للأنباء فإن النادي الكتالوني سيمنح الدولي الإسباني فرصة لتمديد عقده في كامب نو حتى صيف 2024.

لونجليه لن يرحل عن برشلونة

أكدت شبكة "ESPN" على أن كليمون لونجليه لا ينوي في مغادرة برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الراهن، رغم اهتمام إيفرتون الضخم به.

الأمر الوحيد الذي قد يُغيِّر هذه الحالة هو أن يقوم أي مهتم بالدولي الفرنسي بمنح النادي الكتالوني عرضًا كبيرًا يضغط من خلاله على اللاعب للرحيل.