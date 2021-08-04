أخبار برشلونة: توتنهام يريد كوتينيو في حالة واحدة وبيرناردو يقترب

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021:

أوضحت تقارير صحفية، رغبة أنطوان جريزمان لاعب برشلونة، في الرحيل عن صفوف فريقه، والانتقال إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة ديفنسا سنترال، فإن اللاعب الفرنسي يحلم باللعب لصالح ريال مدريد، وتواصل بالفعل مع فلورنتينو بيريز رئيس الميرينجي في مكالمة هاتفية قبل فترة.

كشفت تقارير صحفية، رغبة توتنهام في التعاقد مع فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في حالة واحدة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن توتنهام يريد التعاقد مع اللاعب البرازيلي في حال بيع هاري كين نجم الفريق.

أوضحت تقارير صحفية، أن برشلونة يدرس العروض المقدمة، لحارس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة لن يتخلى عن نيتو بأقل من 15 مليون يورو، وسط اهتمام من فياريال، وأندية إنجليزية.

أفادت تقارير صحفية، أن برشلونة سيعمل على استغلال، اقتراب مانشستر سيتي من التعاقد مع جاك جريليتش، لاعب أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة يريد التعاقد مع بيرناردو سيلفا خلال الفترة الحالية.

أكدت تقارير صحفية، أن إيمريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي، يحرص على العودة إلى الدوري الإسباني، وينتظر عرضًا من ريال مدريد أو برشلونة.

ويسعى المدافع الفرنسي، إلى الرحيل عن مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن لابورت في انتظار عرضًا إما من ريال مدريد أو برشلونة.