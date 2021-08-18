أخبار برشلونة: تعطل رحيل بيانيتش ليوفنتوس وتجديد الثقة في كوتينيو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021:

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة حددت سعر بيع لاعب الفريق إيلاش موريبا، للفرق التي تريد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة لن يتخلى عن موريبا إلا بأقل من 15 مليون يورو.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن تعاقد يوفنتوس مع ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية يتوقف على حالة واحدة فقط.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن انتقال اللاعب البوسني إلى صفوف يوفنتوس، يتوقف على رحيل آرون رامزي، لاعب البيانكونيري، ولكن راتبه المرتفع والذي يصل إلى 7 ملايين يورو يؤجل رحيله.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة برشلونة جددت الثقة في لاعب الفريق فيليبي كوتينيو، ولن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته "SER"، فإن هناك اعتقادات بأن اللاعب البرازيلي سيكون مفيدًا للفريق أكثر من السنوات الماضية، ولكنه لا يشارك في الفترة الحالية بسبب افتقاده لحساسية المباريات، ومن المتوقع أن يشارك في الفترة القادمة.

أشارت تقارير صحفية، إلى موعد عودة ثنائي برشلونة للملاعب من جديد، بعد تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما في الموسم الماضي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن فاتي وتير شتيجن، وصلا للمرحلة الأخيرة من العلاج، وسيصبحا متاحين للمشاركة عقب فترة التوقف الدولي القادمة.

أشارت تقارير صحفية، أن برشلونة سئم وضع مدافع الفريق صامويل أومتيتي ويبحث له عن مخرج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة يريد التخلص من اللاعب الفرنسي، ليتمكن من تسجيل الوافد الجديد سيرخيو أجويرو، وحذر أومتيتي بأنه إن لم يتمكن من إيجاد فريق جديد سيقوم بفسخ عقده.