أخبار برشلونة: تشافي يرشح مدرب ألماني لقيادة الفريق وسباق مع ريال مدريد لضم موهبة فالنسيا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 27 مارس 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 27 مارس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 27 مارس 2021:

منافسة بين برشلونة وآرسنال لضم نبيل فقير

أوضحت تقارير صحفية، عن دخول برشلونة وآرسنال، في سباق لمحاولة التعاقد مع نبيل فقير، لاعب ريال بيتيس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة Estadio Deportivo، فإن بيتيس وضع شرطًا جزائيًا في عقده مع فقير بقيمة 90 مليون يورو، أكثر بـ 20 مليون يورو مما دفعه الفريق الإسباني في صيف 2019.

وكان فقير قد تعاقد مؤخرًا مع وكيل أعمال جديد، لتشير الصحيفة إلى أنه يفكر في الرحيل عن ريال بيتيس خلال الفترة القادمة.

برشلونة يصارع ريال مدريد لضم موهبة فالنسيا

كشفت تقارير صحفية عن دخول ريال مدريد وبرشلونة، سباقًا لضم أحد لاعبي فالنسيا ومنتخب إسبانيا للشباب، خلال الفترة القادمة.

ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية، فإن برشلونة وريال مدريد، يتسابقون للتعاقد مع فابيو بلانكو لاعب فالنسيا والبالغ 17 عامًا.

وينتهي عقد بلانكو مع فالنسيا بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الانتقال مجانًا إلى أي فريق يريد، ما لم يجدد عقده رفقة الخفافيش.

تشافي يحدد خليفة كومان لتدريب برشلونة

رشح تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة السابق والمدير الفني الحالي لنادي السد القطري، أحد المدربين الألماني لقيادة الفريق الكتالوني خلفًا لرونالد كومان المدير الفني الحالي للفريق.

وفي تصريحات صحفية، أشار تشافي إلى أنه يعتقد أن يواكيم لوف المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا، سيكون مناسبًا لتدريب البلوجرانا خلال الفترة القادمة، في حال رحيل الهولندي كومان.

وكان لوف قد أعلن في وقت سابق، رحيله عن تدريب الماكينات الألمانية، بنهاية بطولة اليورو في الصيف المقبل، لتزداد التكهنات حول مستقبله، وربطه البعض بتدريب ريال مدريد أو برشلونة، خاصة بعد تصريحاته التي كشف فيها أنه يتعلم اللغة الإسبانية.