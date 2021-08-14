أخبار برشلونة: تسجيل ديباي وجارسيا وأتلتيكو مدريد يتمسك بعودة جريزمان

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 14 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 14 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

محدث | كواليس رحيل ميسي عن برشلونة

أخبار برشلونة اليوم السبت 14 أغسطس 2021:

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن نجاحه في تسجيل الهولندي ممفيس ديباي والإسباني إريك جارسيا في قائمته التي ستلعب منافسات موسم 2021-2022 من بطولة الدوري الإسباني.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا عبر موقعه على شبكة الإنترنت أكد خلاله نجاحه في تسجيل الصفقتين الجديدتين، بعد فترة من الترقب خوفًا من عدم تسجيلهما في الوقت المحدد.

أعلن نادي برشلونة، توصله لاتفاق مع مدافع الفريق جيرارد بيكيه، لتجديد عقده لمساعدة النادي في تسجيل الصفقات الجديدة.

ووجه الفريق الكتالوني، الشكر لقائده بعدما خفض عقده بنسبة تصل إلى 50% من عقده الذي يمتد حتى عام 2024.

أوضحت تقارير صحفية، أن نادي لاتسيو دخل في مفاوضات مع فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة، ووكيل أعمال تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" فإن لاتسيو يسعى للحصول على خدمات كوتينيو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، والمفاوضات تسير في الطريق الصحيح.

أوضح سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة موقفه وموقف زملائه في الفريق، من رحيل أسطورة الفريق ليونيل ميسي.

وقال روبيرتو في تصريحات صحفية: " الكثير يُقال دون دليل، على سبيل المثال أنا وقعت عقدًا هذه السنة وسأجدد براتب أقل. نحاول المساعدة، وافقنا الموسم الماضي على تقليص رواتبنا ومنذ اللحظة الأولى حاولنا المساعدة".

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة أتلتيكو مدريد، لم تفقد الأمل في استعادة لاعب الفريق أنطوان جريزمان، من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته SER، فإن جريزمان مستعد لتقليل راتبه للنصف من أجل العودة لصفوف الروخي بلانكوس في الصيف الحالي.