أخبار برشلونة: تحديد سعر بيع كوتينيو وجريزمان يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 24 مارس 2021:

جارسيا يتفق مع برشلونة والكشف عن تفاصيل العقد

أكدت تقارير صحفية، عن وصول إدارة برشلونة، لاتفاق مع إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، كما أوضحت تفاصيل عقد المدافع الإسباني رفقة الفريق الكتالوني.

وارتبط جارسيا بالانضمام إلى برشلونة، بعد نهاية عقده مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، وبحسب صحيفة سبورت فإن، جارسيا اتفق مع إدارة برشلونة على كافة التفاصيل، كما حددت موعد الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته الصحيفة الإسبانية، فإن جارسيا سيوقع مع برشلونة على عقد مدته خمسة مواسم، وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في نهاية الموسم الحالي.

برشلونة يحدد سعر كوتينيو بعد اهتمام آرسنال

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة، حدد سعر بيع لاعبه فيليب كوتينيو، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد اهتمام أكثر من نادي بالتعاقد معه.

وانتشرت في الساعات الأخيرة، بعض الأنباء عن رغبة آرسنال في التعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي، لتدعيم خط وسط الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة وأن اللاعب لم يقدم المنتظر منه حتى الآن مع برشلونة.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فغن برشلونة حدد مبلغ 40 مليون، للتخلي عن اللاعب الذي انضم للفريق في يناير 2017 قادمًا من ليفربول.

جريزمان يتخذ قراره النهائي بشأن الاستمرار مع برشلونة

أوضحت تقارير صحفية، أن أنطوان جريزمان لاعب برشلونة اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة، بعد ارتباطه بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في الصيف المقبل.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن اللاعب الفرنسي، قرر الاستمرار مع برشلونة خلال الفترة القادمة، وشددت الصحيفة الإسبانية على أن اللاعب لا يفكر في الرحيل عن قلعة كامب نو.