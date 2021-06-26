أخبار برشلونة: بيانيتش مطلوب في باريس وصفقة تبادلية مع فالنسيا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 26 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 26 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم السبت 26 يونيو 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الفريق الباريسي يريد استغلال وضع اللاعب البوسني السيء مع برشلونة، ويدعم وسط ميدانه بالتعاقد معه، خاصة أن اللاعب خرج من حسابات المدرب رونالد كومان.

أفات تقارير صحفية، إلى رغبة برشلونة في تعزيز مركز الظهير الأيسر للفريق، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع اقتراب رحيل الثنائي جوردي ألبا وجونيور فيربو.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الفريق الكتالوني يفكر في التعاقد مع ماركوس ألونسو ظهير تشيلسي، لتدعيم مركز الظهير الأيسر، خاصة أنه كان هناك مفاوضات لضم اللاعب في وقت سابق.

أكدت تقارير صحفية، عن اقتراب صامويل أومتيتي مدافع برشلونة، من الانتقال إلى الدوري الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان المدافع الفرنسي، قد خرج من حسابات فريقه ولم يشارك في الموسم الماضي إلا في بعض المناسبات القليلة، وستعمل إدارة الفريق الكتالوني على توفير النفقات وتحقيق استفادة مادية من بيعه.

وبحسب تقرير الذي نشرته Le 10 sport الفرنسية، فإن أومتيتي مطلوب في مارسيليا الفرنسي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

أكدت تقارير صحفية إسبانية، إلى احتمالية حدوث صفقة تبادلية بين برشلونة، وفالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سيكون بطلها خوسيه لويس جايا.

وبحسب شبكة RAC الإسبانية، فإن الفريق الكتالوني يريد التعاقد مع الظهير الإسباني جايا، وقد يدرج في الصفقة الثنائي مارتن برايثوايت وكارليس ألينيا.