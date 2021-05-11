أخبار برشلونة: بيانيتش مطلوب في السعودية واقتراب الإعلان عن صفقة جارسيا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021:

برشلونة يزاحم ريال مدريد على ضم كامافينجا

برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية

برشلونة سيستمع للعروض المقدمة إلى برايثوايت

اهتمام سعودي للتعاقد مع ميراليم بيانيتش

أشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة دخل في مفاوضات من أجل التعاقد مع اللاعب إدواردو كامافينجا لاعب استاد رين.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الفريق الكتالوني، يريد التعاقد مع اللاعب الشاب الذي يعد هدفًا للعديد من الأندية، وعلى رأسهم ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة الفريق الكتالوني ترى في كامافينجا صاحب الـ 18 عامًا، خليفة سيرجيو بوسكيتس في وسط ميدان الفريق.

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، أن برشلونة حسم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي.

وأشار الصحفي في شبكة سكاي سبورت، بأن المدافع الإسباني، وقع بالفعل على عقد ابتدائي رفقة الفريق الكتالوني، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة قبل بطولة اليورو الشهر القادم.

ووقع إريك جارسيا على عقد يربطه مع برشلونة حتى صيف عام 2026.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، مستعدة للتخلي عن مهاجم الفريق مارتن برايثوايت، وستسمع إلى العروض المقدمة إليه في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة يريد بيع مهاجمه الدنماركي، لتوفير المال اللازم لدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع ميراليم بيانيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان متوسط الميدان البوسني قد انضم إلى الفريق الكتالوني في الصيف الماضي قادمًا من يوفنتوس، ولكنه لم ينجح في تقديم المستوى المطلوب منه وخرج من حسابات المدرب رونالد كومان.

وبحسب مصادر موقع جول، فإن النصر السعودي يريد التعاقد مع بيانيتش، خلال الصيف المقبل ودخل في مفاوضات بالفعل مع اللاعب.