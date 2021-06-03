أخبار برشلونة: بعد تثبيت كومان وعودة كرويف، قلق بشأن أهم مواهب الفريق!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 3 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 3 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات | راموس إلى إنجلترا، وصفقات برشلونة المجانية تبدأ

أخبار برشلونة اليوم الخميس 3 يونيو 2021:

رسميًا.. عودة كرويف لبرشلونة في منصب المستشار

أعلن برشلونة في بيان رسمي عن عودة جوردي كرويف، نجل الأسطورة يوهان كرويف، للعمل في النادي الكتالوني في منصب المستشار.

وارتبط اسم كرويف كثيرًا ببرشلونة منذ انتخابات رئاسة النادي الماضية، حيث ظلّ هدفًا لجميع المرشحين للدعم على المستوى الإداري في السنوات المقبلة.

رسميًا.. تثبيت كومان في منصب المدير الفني

أكد رئيس برشلونة جوان لابورتا على بقاء رونالد كومان في منصب المدير الفني لبرشلونة الموسم المقبل بصورة طبيعية.

برشلونة أصدر بيانًا رسميًا تحدث خلاله الرئيس لابورتا عن تثبيت كومان في منصبه، حيث قال "سنعطي استمرارية للعقد الحالي لرونالد كومان".

أما عن الأسباب التي دفعت الإدارة لاتخاذ هذا القرار، فقال لابورتا "نحن راضون جدًا لأن المحادثات الأخيرة أسفرت عن وحدة معايير لما يجب القيام به خلال الموسم".

قلق في برشلونة بسبب وضع موريبا

أفادت تقارير صحفية إسبانية وجود قلق في برشلونة بسبب الوضع الراهن للموهبة الشابة موريبا، الذي ينتهي عقده في صيف 2022.

ولا تسير مفاوضات التجديد بين الطرفين بصورة جيدة، حيث قام اللاعب بتغيير وكيله، ووكيله الجديد طلب راتبًا فلكيًا لموكله لا يمكن للبرسا الوفاء به.

برشلونة يحدد ثمن بيع يبانيتش

سيتعين على المهتم بالتعاقد مع ميراليم بيانيتش دفع 60 مليون يورو لإدارة برشلونة، وذلك وفقًا لتأكيدات التقارير الأخيرة من مصادر مقربة للنادي الكتالوني.

بيانيتش الآن مطلوب بقوة في يوفنتوس بعد عودة ماسيميليانو أليجري لقيادة البيانكونيري، واللاعب نفسه يريد الرحيل بعد تجديد كومان عقده.

برشلونة يفكر في ضم مدافع ليل

تواصل إدارة برشلونة سعيها لدعم مركز قلب الدفاع في الموسم المقبل، والآن تولي اهتمامًا شطر مدافع ليل سفِن بوتمان.

ويحظى المدافع الهولندي باهتمام العديد من الفرق الكبرى، ولكن سلاح البرسا في هذه الصفقة سيكون المستشار الجديد للرئيس لابورتا، جوردي كرويف.